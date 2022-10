El repudio de Fernanda Raverta a un mes del atentado contra CFK

La directora ejecutiva de Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, repudió nuevamente el atentado contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La funcionaria nacional y dirigente de La Cámpora consideró "todas las formas de pensar son respetables", pero lo sucedido el 1 de septiembre "fue correr el límite de lo posible".dijo Raverta en el programa Right Now en C5N."Hay muchas formas de pensar y todas son respetables. Lo que ocurrió el 1 de setiembre es una acto de crueldad de que el que piensa distinto no tiene que estar. Esto es correr el límite de lo posible. Me dio angustia", expresó la funcionaria camporista.