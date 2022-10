Alberto Fernández felicitó a Lula da Silva por el triunfo en Brasil de cara a la segunda vuelta

Felicito a mi querido @LulaOficial por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática. pic.twitter.com/wZTBXvt99B — Alberto Fernández (@alferdez) October 3, 2022

felicitó apor su triunfo en primera vuelta frente aEl mandatario argentino se expresó a través de sus redes sociales luego de que se conocieran los resultados oficiales de los comicios en Brasil. El candidato del(PT) obtuvo poco más del 48% de los votos, mientras que el actual jefe de Estado alcanzó el 43,4%. Al no haber logrado superar el 50% de los sufragios requerido por la ley, la contienda electoral se terminará de definir en segunda vuelta el próximo 30 de octubre.expresó Alberto Fernández en su cuenta de Twitter. También manifestó su respaldó el ministro de Economía,, quien en la misma red social compartió una imagen suya junto al referente del PT con la leyenda: “Inmenso Lula”.En tanto, en declaraciones a TN, el embajador argentino en Brasil,, destacó la victoria de Lula pero reconoció que “el porcentaje que alcanza Bolsonaro es más de lo esperado, hubo una profunda polarización”. Y analizó que el actual mandatario puso el foco en la recuperación económica de Brasil, mientras que el ex presidente centralizó su discursoOtros funcionarios y dirigentes del Frente de Todos manifestaron también su apoyo al líder del PT. El ministro de Defensa,, calificó la jornada electoral de este domingo como unEn una entrevista para TV Pública, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,, señaló que “es fabuloso” que haya obtenido la ventaja Lula y destacó que es “”.El ministro de Obras Públicas,felicitó a través de Twitter aly marcó que su victoriaEn esa misma línea, el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat,manifestó:También el gobernador de la provincia de Buenos Aires,también felicitóAl término de un conteo agónico que empezó dando a Bolsonaro una ventaja de hasta siete puntos pero que luego se fue reduciendo a cuentagotas, los resultados situaron al expresidente Lula con 47,9% de los votos, frente a 43,6% para el mandatario, con el 97% de los colegios electorales escrutados. A última hora de la noche de este domingo, con el 99,13% de las mesas escrutadas, el líder del PT alcanzaba el 48,23% de los sufragios, mientras que el actual presidente fue respaldado por el 43,37% de los electores brasileños.Como se esperaba, el resto de los candidatos se ubican muy lejos de los principales aspirantes., del Movimiento Democrático Brasileño, y, del Partido Democrático Laborista, apenas superan el 4 y 3%, respectivamente. Los otros siete, en tanto, no logran pasar el 1%. Sin embargo, sus votos serán clave para el ballotage del 30 de octubre. “, manifestó Lula tras conocer los resultados.