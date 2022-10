"No se puede hacer política con los suplentes": Pichetto reavivó la interna en JXC de cara a las elecciones 2023

De cara a las elecciones del próximo año, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, aseguró este lunes que los principales candidatos de oficialismo y oposición tienen que ser Cristina Kirchner y Mauricio Macri.En declaraciones radiales, Pichetto hizo un paralelismo entre el proceso político de Argentina y las elecciones en Brasil que tuvieron lugar durante el último fin de semana. “Jugaron los titulares, los dos líderes Lula y Bolsonaro; es un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en el país, no se puede hacer política con los suplentes”, aseguró, y agregó que “lo que viene tienen que jugarlo los que son los líderes y dirimir esa cuestión para un lado y para el otro. Es Macri de un lado y Cristina por el otro”.En esta misma línea, Pichetto, que acompañó a Macri en la candidatura presidencial en 2015, sostuvo que “la política se hace con realismo”, aunque reconoció que no habló del tema con el ex mandatario. “No quiero presionarlo ni tensionarlo”, señaló, al tiempo que criticó las diferencias internas dentro de la coalición opositora al asegurar que “en Juntos por el Cambio algunos son más progresistas que los progres, no opinan, siempre son políticamente correctos”.Por otro lado, se refirió a las declaraciones televisivas de Manes en las cuales criticó con dureza a Macri al sostener que durante la gestión de Cambiemos hubo “populismo institucional”. “Es un disparate lo que dijo”, cuestionó Pichetto, y añadió: “Reconozco que tiene legitimidad, que es un hombre de buena fe, que tiene buenas intenciones, pero no es suficiente como para agredir a un hombre que fue presidente, que todavía mantiene un nivel de adhesión y liderazgo muy fuerte en la principal fuerza política de la oposición”.“Ese camino nos lleva a la segmentación, y el Gobierno, el oficialismo, está de fiesta. La política necesita prudencia y racionalidad”, completó.