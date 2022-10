El "Cuervo" Larroque bancó la eliminación de las PASO: "No podemos tener dos elecciones para una misma cosa"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, consideró que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “perdieron su sentido original” de ser instancias para definir candidaturas y consideró que, por ello, habría que debatir la pertinencia o no de realizarlas de cara a los comicios generales de 2023.“No podemos tener dos elecciones para una misma cosa”, puntualizó el funcionario provincial en apoyo a la posición de varios referentes del Frente de Todos que abogan por la suspensión que, por el contrario, es rechazada por buena parte de la oposición de Juntos por el Cambio, que ve en esa instancia la posible solución a su durísima interna.La explicación de Larroque es que, desde hace varios años, las PASO “funcionan más como una primera vuelta y no como un mecanismo de selección de candidaturas”, tal como fue el sentido original de esos comicios. La alusión se refiere a los acuerdos políticos a los que varias fuerzas arriban desde antes de las primarias y a través de los cuales unifican listas de candidatos que finalmente no son sometidos a la voluntad popular para resolver la interna de quién o quiénes se presentarán o encabezarán listas en las generales.Este es el criterio al que el oficialismo a nivel nacional recurre para impulsar su proyecto de suspender esos comicios e ir directamente a la general del próximo año. El tema se debatirá en Diputados y cuenta con el apoyo de varios gobernadores.En diálogo con Futurock, Larroque sostuvo que hay que apelar “al sentido común” y “reflexionar sobre la validez de ese instrumento”. “Es un debate válido. Sé que los tiempos apremian y que venimos de una pandemia, pero es una discusión que vale y que hay que darla”, remarcó.El dirigente no se expresó a favor ni en contra de suspenderlas para el año que viene pero sí dejó clara cuál es su postura. “No podemos tener dos elecciones para una misma cosa. Entonces, revisemos eso”.