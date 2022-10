Cerruti cruzó a Díaz Ayuso por su frase contra el peronismo: "El macrismo en la Argentina nos dejó endeudados por cien años"

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, cruzó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus dichos contra el peronismo y la acusó de compartir con el ex mandatario argentino, Mauricio Macri, el "dejar todo para los ricos y quedarse con los negocios del Estado para la familia".En la conferencia de prensa, la funcionaria observó que la dirigente del Partido Popular (PP) "se refirió al peronismo después de haberse reunido con Macri", en referencia a los dichos en el Pleno de la Asamblea de Madrid , donde Díaz Ayuso, en una crítica al presidente español, Pedro Sánchez, afirmó que los peronistas “le quitan el dinero a la gente" para luego "repartirlo en pagas, ayudas, subsidios”., lanzó la portavoz.Luego, añadió: "Efectivamente,, porque el peronismo defiende los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tienen, y un país en el que todos pueden alcanzar su bienestar en base a los que se proponen, a lo que desean y sus talentos, y no donde nacieron".Retomando su alusión al vínculo con el ex presidente argentino, la portavoz observó que "Ayuso evidentemente tiene buena relación con Macri", por lo que "le recordamos que está siendo investigado porque durante su gobierno mucho de los negocios se dieron para su familia". Sobre esto, recordó que ", agregando que en la Argentina el Conicet inventó y desarrolló "un barbijo que fue de los mejores del mundo desde los científicos del estado".Finalmente, la funcionaria remató: "