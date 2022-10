Luis Arias consideró que "fue una situación generada por la Policía"

"Yo creo que algo, algo puede haber habido", dijo, en diálogo con Y Arriba Quemando El Sol de Radio Rebelde, el concejal y jurista platense Luis Arias al ser consultado sobre la posibilidad de que la Policía Bonaerense haya generadola represión en el partido de Gimnasia-Boca.

"Pero hay que investigarlo y ser muy firmes en esto, porque si es así, no es la primera vez que le sucedería algo por el estilo", aclaró Arias quien se mostró "convencido de que hay algo de eso, porque si no es inexplicable".A la hora de atribuir responsabilidades politicas, dijo: "Hay que ser cautos".dijo.Para Arias, "lo que sucedió es muy grave". "Pudo haber sido una tragedia, pero de una magnitud tremenda. Si la gente hubiera decir que la gente es pacífica, que no hubo disturbios, pero si alguien hubiera reaccionado podría haber sido un desastre", concluyó.Tras el hecho ocurrido esta semana, el ministro Berni, remarcó que la "responsabilidad de lo sucedido es toda del club organizador del espectáculo", mientras que el titular del Aprevide, Eduardo Aparicio, luego de afirmar que el "partido no volverá a jugarse por ahora", deslindó responsabilidades en el accionar policial "porque había como 10.000 personas en las afueras del estadio cuando las puertas ya se habían cerrado".A la inversa, el presidente del club, Gabriel Pellegrino aseguró que tenía para demostrar "que el estadio estába habilitado para 30.000 personas. Vendimos 3.254 entradas sobre 4.300 que nos enviaron ya que el resto eran socios y es la policía la que determina la cantidad de gente que entra".