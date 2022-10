La senadora Reigada cuestionó la llegada de Olmos pero valoró a Tolosa Paz

Para la senadora María Reigada, los nombramientos de Tolosa Paz, Olmos y Mazzina “son gestiones que se dan casi al final del mandato”. “Están asumiendo en un momento muy difícil de nuestra gestión donde quizás no podamos probar su eficiencia y eficacia. Hubo conflictos previos que desató la renuncia de Elizabeth Gomez Alcorta y se visibiliza que hay desentendimientos. Estás designaciones por lo menos no agravan dicha situación pero tampoco nos habla de que se estén subsanando ya que no se conversaron con sindicatos ni con todo el Frente de Todos”, dijo en diálogo con Política Argentina.

Si bien manifestó inquietudes respecto de Olmos, hizo gran hincapié en la figura de la dirigente platense que estará a cargo de Desarrollo Social. “No obstante, sabemos que Tolosa Paz hace mucho tiempo que viene trabajando. Los otros nombres podrían haberse trabajado con mayor consenso”, dijo.E insistió:“En un momento donde se va a vivir la conflictividad de los trabajadores y trabajadoras, se necesitaba una persona que tuviera una vinculación previa con la situación que estamos afrontando”, consideró la legisladora allegada al espacio de Hugo Yasky.