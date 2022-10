Larreta blanqueó su relación con Milagros Maylin y se le plantó a Macri para 2023

El jefe de Gobierno porteño,confirmó su relación con la funcionaria, quien se desempeña como secretaria de Bienestar Integral de la ciudad de Buenos Aires y se le plantó ade cara a las elecciones 2023., expresó Larreta en una entrevista que le brindó al periodista Luis Novaresio para LN+ y agregó:. Viste que hay veces que soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que ella me hace bien”.Al confirmar su relación el jefe de Gobierno porteño explicó: “Yo creo en la naturalidad. Ni sobreexponer ni tampoco sobreactuar el secreto. Uno hace una vida natural, camino por la calle y”.Maylin, 36 años, es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Austral y Magister en Administración de Empresas. De acuerdo a su perfil oficial en LinkedIn, es funcionaria del gobierno porteño desde hace casi tres años, periodo en el que además de ese cargo, frente a la pandemia por Coronavirus, lideró el área de Coordinación Estratégica Covid GBA.“Milagros es súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, transmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, le detalló Larreta a Novaresio durante la entrevista, aunque no hizo referencia a los rumores previos que habían circulado sobre su separación con Bárbara Diez que señalaban que el jefe de Gobierno porteño se separó por una “tercera en discordia”.Maylin fue la funcionaria que protagonizó los rumores de un posible embarazo con el dirigente que en realidad nunca existió, como lo dijo Diez hace un mes a través de su cuenta de Instagram: “No nació ningún bebé”.La funcionaria —quien además cuenta con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en el ESADE— también. En esos años Maylin fue subsecretaria de Integración Social y Urbana entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Y antes, también fue Directora Provincial del Control de Gestión bonaerense, desde diciembre de 2016 a enero de 2018.Más allá de su pase a la Ciudad, nunca dejó de trabajar junto a Vidal al colaborar en el dictado de clases universitarias de la ex gobernadora y liderando, la agrupación de referentes de villas del conurbano que Milagros creó a fines de 2019 y en cuyos actos siempre la acompaña la exgobernadora si su agenda lo permite.Previo a ocupar un espacio en el PRO, la funcionaria trabajó durante casi cinco temporadas y medias en el marco privado (Telefónica Argentina, hasta finales de 2012), para luego tener su primer primer cargo en el ámbito público como Directora General en Tercera Edad, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.El jefe de Gobierno porteño también habló sobre la carrera presidencial de cara a 2023 y compartió su mira entorno a la figura de Mauricio Macri: “Tiene derecho a ser candidato”.“Macri está haciendo cosas propias de un candidato. Si soy candidato no depende de lo que haga Mauricio”, remarcó Larreta.Aunque rápidamente mencionó el afecto que tiene hacia el ex mandatario y explicó que se encuentran “trabajando juntos dentro de Juntos por el Cambio, construyendo una alternativa en la Argentina”. “Hay ambiciones personales que son válidas”, agregó de todas formas.Al ser consultado por la interna en su espacio, el dirigente del PRO señaló que “hay muchas especulaciones” y subrayó que “falta mucho para las candidaturas”.Sin embargo, destacó que María Eugenia Vidal “está muy entusiasmada, recorriendo el país” y que la ve “como candidata a presidente”. Al tiempo que definió a Patricia Bullrich como “una mujer muy trabajadora, muy comprometida” a quien “valora” y “respeta”.Y también se refirió a la intención de de suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias: “No se pueden cambiar las reglas de juego a meses de la elección”.“Se puede discutir las PASO para elecciones futuras, no para la que viene en pocos meses”, enfatizó el jefe de Gobierno porteño y advirtió que “el Gobierno debería encontrar cómplices para sacar una ley así”, ya que “solo con el kirchnerismo no alcanza”.Quedó en el aire la pregunta de si el consenso se puede o no encontrar en miembros de la Unión Cívica Radical, lo cierto es que la eliminación de las elecciones primarias no le conviene al PRO porque deberá definir puertas adentro de Juntos por el Cambio las candidaturas.