"El dólar blue no es una preocupación para el Gobierno", dijo Cerruti

La Portavoz de la presidencia,dijo este jueves por la mañana en su habitual conferencia que el dólar blueAnte la pregunta de la prensa acreditada la funcionaria nacional sostuvo que ella "no afirmaría que la gente 'se vuelque al dólar blue'. Y deslizó que "el dólar blue no fue tema de conversación estos días porque bajaba, hoy que sube vuelven a preguntar".manifestó la portavoz de Presidencia al escuchar la consulta. “El dólar blue sube y baja y no es algo que sea en este momento una preocupación del Gobierno”, remató con la intención de cerrar las preguntas al respecto.Empero, tras ser por segunda vez consultada acerca del dólar y, en particular, por las 14 cotizaciones que existen en el mercado argentino:Cerruti también le respondió (sin decir su nombre) al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ayer consideró que tener tantos tipos de dólar diferentes espanta las inversiones:, agregó en la misma respuesta. “Los números nos muestran que estamos creciendo en todos los ítems que medimos: en inversiones, en producción, en capacidad industrial instalada, en el trabajo registrado. Y tenemos cifras de desempleo bajísimas”, completó.Es que elvolvió a aumentar en la jornada del miércoles después de las nuevas medidas cambiarias y cerró a $288 en la punta vendedora, mientras que también subieron los tipos de cambio financieros, según las principales cotizaciones del mercado cambiario. Inició la rueda escalando hasta los $289, y al cierre avanzó $8, después de subir el martes otros $4, según los valores promedio que se manejaron en el mercado marginal de divisas. De esta manera, la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista supera el 90% por primera vez en una semana y se ubica en 90,5%.El dólar sin impuestos subió 38 centavos y cotizó a $157,88 según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local y en el Banco Nación, operó estable a $157. En tanto el Banco Central (BCRA) terminó su participación en el mercado de cambios con ventas, por tercera rueda consecutiva, por u$s85 millones para atender la demanda de divisas en el mercado y en el mes acumula un saldo negativo de u$s168 millones.La cotización del dólar ahorro o solidario, con la carga impositiva escaló 63 centavos y cerró en torno a los $260,50.El nuevo dólar Qatar, que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales, operó inicialmente en una cotización referencial a $315,76, y se convirtió en el tipo de cambio más caro del mercado.