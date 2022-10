"Escuchar y dialogar con todos los sectores que necesitan del Estado": Tolosa Paz tras la jura como ministra

La flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, manifestó este jueves su vocación de diálogo con todos los sectores que "necesitan el acompañamiento del Estado" y afirmó que en su gestión continuará los lineamientos que venía siguiendo su antecesor, Juan Zabaleta.Tolosa Paz señaló que seguirá con la tarea de "lograr la transformación de los planes sociales en empleo formal, que es una decisión del Presidente (Alberto Fernández)", aunque advirtió que ello "no es una cosa que se haga de un día para el otro y mucho menos desde un área sola", sino que se debe "articular con el ministerio de Economía, Agricultura y Producción, con un fuerte acompañamiento del ministerio de Trabajo".En declaraciones que formuló luego de jurar su cargo ante el Presidente, ratificó su vocación para sentarse a "escuchar y, porque entendemos la enorme situación crítica que padecen familias argentinas que aún no tienen trabajo, y que tienen muchas dificultades para poder garantizar el plato de comida".Consultada acerca de cómo será su relación con los movimientos sociales, frente a los piquetes y reclamos en la calle, Tolosa Paz manifestó que "el diálogo no es una expresión de deseos, y se construye cuando, antes justamente de tomar una medida de fuerza, se puede entablar una escucha necesaria para buscar lo que el Presidente me pidió, que es transformar esos problemas en soluciones"."Cuando esa instancia se abre desde el Estado, yo creo que es justamente empezar a" y aunque "quizás todas no podrán ser solucionadas de manera inmediata, tengan la plena certeza de que van a encontrar una ministra abierta al diálogo siempre", aseguró., sostuvo.Tolosa Paz anticipó que con su colega de Trabajo, Kelly Olmos, "vamos a tener una gran agenda para poder lograr parte del empalme necesario entre dos ministerios", los que "tenemos el mismo objetivo: que 1.300.000 planes, paulatina y planificadamente, con metas y objetivos, se puedan transformar a través del puente al empleo formal, lo que llamamos el puente inclusivo entre el Potenciar Trabajo y el trabajo formal".En esa línea, tuvo palabras de elogio por la tarea desempeñada por su antecesor en el cargo, Juan Zabaleta, quien "no hay dudas ya empezó con esto y por eso el agradecimiento al gran esfuerzo que realizó en los 14 meses que le tocó ser ministro, en los que hizo una gran tarea".