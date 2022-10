El Gobierno convocó a empresas alimenticias para frenar los aumentos de precios

La secretaría de Comercio que encabeza Matías Tombolini convocó a los CEOs de las principales empresas alimenticias a reuniones uno a uno para la próxima semana, con el objetivo de monitorear los aumentos excesivos de precios que se habrían dado en las últimas semanas.La convocatoria no fue confirmada oficialmente, pero desde el Gobierno buscan contener la suba de precios de alimentos y bebidas, que se aceleró en las primeras semanas de octubre mientras desde la Secretaría de Comercio cerraba una nueva versión de Precios Cuidados.Fuentes del sector explicaron que la convocatoria fue para los CEOs de cada compañía para una reunión con Tombolini, aunque no descartaron que el ministro de Economía, Sergio Massa, pueda participar. En esta oportunidad, desde la Secretaría quieren hablar directamente con los número uno de cada empresa -serían entre 6 y 15 los citados- y no con directores o gerentes.Los directivos no tuvieron un anticipo del motivo de las reuniones pero versiones -no confirmadas- indicaron que se podría comenzar a negociar una canasta con precios congelados e impresos en el envase de los productos. Sería en principio por cuatro meses.Esto se sumaría a las reuniones que se están manteniendo con las firmas alimenticias para monitorear el abastecimiento del programa de Precios Cuidados. La próxima semana habría datos sobre la dispoibilidad de los productos del listado en las cadenas.Según un relevamiento de la consultora EcoGo, este mes -que comenzó con un feriado extra large- tuvo en una semana de solo cuatro días hábiles un aumento significativo en los precios, con una variación de 1,7% de los precios de los alimentos con respecto a la semana previa.La inflación de alimentos consumidos en el hogar en octubre alcanzaría el 7,4% mensual (por encima del 7,3% de septiembre), según consultoras privadasEsto implica una aceleración del indicador: con ese dato y, considerando una proyección de variación del 1,4% para las semanas restantes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en octubre alcanzaría el 7,4% mensual (por encima del 7,3% de septiembre). Las estimaciones muestran que la inflación de octubre se ubicaría así en 6,6% impulsada por el arrastre de septiembre, la suba en precios y servicios regulados (prepagas, tarifas de energía y agua y combustibles, entre otros).