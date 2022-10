Milei prometió eliminar la ESI: "Utilizan el colegio para lavar el cerebro"

#Video | Javier Milei habló de eliminar el Ministerio de las Mujeres y la educación sexual integral en las escuelas.



🗣 “Se utiliza para adoctrinamiento, así como les lavan el cerebro con socialismo de distintas partes”, afirmó. pic.twitter.com/6q16PC94hp — Política Argentina (@Pol_Arg) October 17, 2022

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a apuntar contra la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y sostuvo que "deforma la cabeza" y es "adoctrinamiento".El legislador libertario prometió que de llegar a la presidencia eliminaría la Educación sexual, al INADI y al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. "Es un mecanismo por el cual se deforma la cabeza a la gente", sostuvo durante una entrevista en TN sobre el Programa Nacional de ESI que fue creado por la Ley 26150 y garantiza que niños, niñas y adolescentes tengan una educación sexual para ejercer plenamente sus derechos y cuidar su salud.“¿En tu casa no te lo van a enseñar eso?”, cuestionó ante la aclaración del periodista de que en las clases de ESI se tratan temas como la valoración y el cuidado del propio cuerpo. “Cuando vos decidís donde estudian tus hijos vos convalidas el programa, no es algo que baja del Estado con”, sostuvo Milei y señaló: “Es ingenuo creer que no va a ser utilizar la ESI para adoctrinamiento, esto también es parte del socialismo”., ¡esto es Gramsci puro!", agregó.Lo cierto es que la ESI trabaja en las escuelas para promover el cuidado del propio cuerpo; la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales; el reconocimiento de la perspectiva de género. También, el respeto de la diversidad; y el ejercicio de los derechos a la sexualidad.Hace algunos día en un acto de la derecha conservadora y nacionalista de España, el dirigente libertario volvió a plantear que la “ideología de género, los pueblos originarios, la ecología y el lenguaje inclusivo destruyen los valores de la sociedad”. Y apuntó contra las políticas sociales: "Decidieron trasladar la batalla y la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida social para ir inoculando esa basura que es el socialismo".Con las elecciones presidenciales cada vez más cerca, Milei continúa intensificando su discurso de ultra derecha en una entrevista a Radio con Vos, dijo que estaba en contra del aborto, "porque creo en el proyecto de vida del prójimo". "La mujer puede elegir sobre su cuerpo, pero lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo, es otro individuo", manifestó en contra de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).