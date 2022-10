El Presidente anunció un bono "para los sectores más vulnerables"

El presidenteanunció este lunes que en el tracurso de esta semana van a lanzar un bono para “reforzar la ayuda social para los más necesitados”, como lo había adelantado el ministro de Economía, Sergio Massa “Vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables que no reciben hasta ahora ninguna ayuda del Estado”, adelantó el Presidente al encabezar un acto de inauguración de obras en la localidad bonaerense de Cañuelas, en el marco del Día de la Lealtad peronistaY sostuvo: “Queremos que nadie quede olvidado, así como hicimos el IFE”, agregó Fernández y remarcó en el día del peronismo: “Solo el trabajo dignifica al hombre. y en la medida que nosotros demos más trabajo y que ese trabajo se formalice más rápidamente mejor será”.En la misma línea, Alberto también confirmó otros dos anuncios que realizó Massa el domingo. "Para asalariados adelantamos la. Vamos a reunirnos con dirigentes gremiales para ver cómo llevamos adelante todo esto", indicó. El ministro de Economía había adelantado que en noviembre se subirá el mínimo no imponible a 330.000 pesos.Además, el Presidente se refirió: "Como creemos en el disfrute de nuestra gente vamos a poner en marcha un programa de consumo masivo de electrodomésticos con tasa subsidiada. Queremos promover la industria, dar trabajo y que todos acceder en cuotas fijas a un televisor, un aire acondicionado, a un celular", explicó.Al respecto precisó que se lanzará en los próximos días y será en un máximo de "30 cuotas fijas". “Para que todos los argentinos puedan acceder al mejor televisor si quieren ver el mundial”, agregó.Por otro lado, Alberto leyó varios pasajes del nuevo libro que publicó el expresidente Mauricio Macri, "Para qué", y criticó las propuestas del referente de Juntos por el Cambio en el "segundo tiempo".El Presidente subrayó que Macri pide en su libro "terminar con la legislación en materia laboral, fiscal y social" y afirma que "las empresas del Estada a ser gestionadas por privados". "Ya vimos lo que pasa con el Correo", afirmó irónicamente sobre este último punto. También cuestionó al exmandatario por pedir que se restrinja la protesta social y afirmar que "el tiempo de la industria para ser competitiva ha llegado a su fin"", cuestionó Alberto, y agregó: "Que no nos confundan. Nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo derechos".En ese sentido, Fernández llamó a "no claudicar" el ideario peronista, al evocar el 77° aniversario del 17 de octubre de 1945, y abogó por "tomar" las máximas de Juan Domingo Perón respecto de que "mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar".Fue durante el acto de inauguración de la Autopista Ezeiza - Cañuelas, obra que inició en febrero de 2022 y finalizó en octubre,con una inversión de $811 millones y es la primera del esquema de Participación Público– Privada (PPP) en ser inaugurada.Estaban presentes los ministros Sergio Massa (Economía), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Jaime Perczyk (Educación) y Alexis Guerrera (Transporte), a quienes se se sumarán los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja), según se informó oficialmente.