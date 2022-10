En el primer día del nuevo sistema de importaciones hubo casi 5mil solicitudes por US$ 600 millones

reemplazaron el viejo SIMI por el nuevo SIRA con el objetivo de limitar las maniobras para acceder al dólar oficial de $ 152 y, a la vez, tener un mayor control de las divisas en un contexto de escasez

El Gobierno estrenó el lunes su nuevo sistema de importaciones con 4.889 pedidos de operaciones por US$ 580 millones, según datos oficiales.El monto de lo solicitado, en parte por pedidos acumulados, es el doble de lo habitual.Las autoridades. Tras su entrada en vigencia, el Banco Central terminó el lunes con un saldo favorable de US$ 25 millones y cortó la racha negativa de seis ruedas consecutivas, en las que se desprendió de US$ 250 millones.Tal es así que en el primer día de vigencia del nuevo(SIRA), 2.767 importadores iniciaron trámites para la compra de mercadería en el exterior con total normalidad. En tanto que el total de declaraciones tramitadas con el actual mecanismo ascendió a 7.625 presentaciones.El SIRA es el flamante mecanismo por medio del cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en conjunto con la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Economía y el Banco Central, apuntan a cuidar las reservas internacionales, brindar previsibilidad trazabilidad en las importaciones, y garantizar los insumos de producción a las pequeñas y medianas empresas.Entre las principales ventajas del nuevo sistema,Las SIMI aprobadas previamente mantienen su vigencia, al tiempo que se estipula un trámite simplificado para aquellos importadores que no requieran acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).