Espert lanzó su candidatura en provincia de Buenos Aires: por qué preocupa a Juntos por el Cambio

en la provincia de Buenos Aires, la carrera por la gobernación no tiene balotaje, por lo que puede ganarse las elecciones a gobernador o gobernadora solo por un voto de diferencia.

El diputado nacional por Avanza Libertadanunció este martes que será candidatoy aseguró que sabe "lo que hay que hacer para mejorarle la vida a los bonaerenses”.Les pedimos que nos acompañen en esta aventura como lo hicieron el año pasado”, sostuvo este Esperte durante una entrevista para el LN+.Y agregó:"Como bonaerense sé lo que duele hoy la provincia, a mí no me la cuentan. Los últimos gobernadores fueron porteños y tuvieron solamente ideas de marketing para gobernar. Soy un candidato bonaerense para los bonaerenses. Nací en Pergamino y tengo un programa para cambiar nuestra provincia".Espert, actual diputado nacional, fue candidato a presidente en 2019, pese a los intentos de Juntos por el Cambio para que baje su lista por el temor de que su presencia le reste votos a Mauricio Macri en unas elecciones en las que igualmente el ex presidente perdió por 15 puntos en las PASO, mucho más que los poco más de dos puntos que sacó el economista.En las legislativas del 2021 su espacio se posicionó como la tercera fuerza provincial, donde claramente ganó como diputado nacionaLo cierto es queEsperty adelantó que el 4 de noviembre lanzará su propuesta política que incluye un programa "estructural de reformas". Aunque señaló: “Aquellos que adhieran desde el gobierno nacional, o desde las candidaturas presidenciales, a nuestra propuesta, nos podremos sentar a conversar”. “Tiene que ver con un compromiso muy claro que se adhiere a los enunciados de nuestro programa", remarcó el diputado.Respecto de la propuesta electoral explicó que "atiende los problemas de los bonaerenses, que son el 40% de la población argentina. Tendrán que venir a conversar con nosotros para ver qué es lo que piensan hacer a nivel nacional. Y veremos si nos satisfacen o no las propuestas qué hacen", agregó.El diputado liberal propone uny avanzar con las “autonomías municipales”, además de un plan “revolucionario” de renovación de los puertos, que incluye una inversión en infraestructura y atiende “a todas las demandas del sector agropecuario, tan postergado por parte de los gobiernos”.Para Espert, varias de las reformas expuestas “requieren de acompañamiento del gobierno nacional”. “a lo que decidan provincias y municipios”, consideró.