Tras elogiar a Patricia y sus candidatos, Esteban Bullrich le pidió a JXC "dejar de cascotear el rancho" entre ellos

La interna de Juntos por el Cambio por las candidaturas presidenciales para 2023 y los fogonazos constantes cansaron al ex senador,, que salió a pedir que “paren la pelota” este miércoles a través de Twitter. “”, manifestó.“Necesitamos parar la pelota por un momento y hacerlo ya.”, señaló Bullrich a través de su cuenta de Twitter por los cruces constantes entre Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales, Elisa Carrió, entre otros y consideró: “Llevamos meses cascoteándonos el rancho entre nosotros como si los argentinos viviesen en Noruega.”.Y afirmó que “llegó el momento” de que JxC empiece a tratar “los temas en los que sí están de acuerdo, no por los que los dividen". “. A los que crean que vale más, les pido por favor que, más que un paso al costado, den uno al frente: los argentinos merecen saber la verdad”, pidió.Para Bullrich “estamos en la recta final”: “Como se dice en el fútbol,, de cómo salgamos a jugar esa final, no de lo que pase en el otro partido”.En hilo tuits que publicó este miércoles por la noche, consideró que “no hace falta ser analista político” para entender “cómo termina este juego de buscar las diferencias al que estamos jugando por estos días”. “”, recordó haciendo referencia a los fracasos electorales de la oposición en los años la actual vicepresidenta Cristina Kirchner primero obtuvo la presidencia y luego fue reelecta.“Los argentinos, que no están en Noruega y que miran atónitos como nos peleamos entre nosotros en lugar de unir fuerzas para sacar al país adelante, exigen y demandan otra cosa de nuestra parte”, reflexionó y le marcó a Juntos por el Cambio que “llegó la hora de escuchar más, dejar los egos de lado y entender que la política es REPRESENTAR. Es ser la voz de los que no la tienen. Demostremos que estamos a la altura”, enfatizó el .“Como están las cosas ahora, no tenemos tiempo que perder. No escondo segundas intenciones: no necesito apoyar a nadie. Lo único que me mueve es el amor por la Argentina, un amor que no puedo evitar”, concluyó Bullrich.El mensaje del ex senador fue respaldado por algunos dirigentes de la oposición. Entre ellos, la diputada nacional Silvia Lospennato, quien compartió la crítica junto con el mensaje: “Se tenía que decir y se dijo. Gracias @estebanbullrich”.