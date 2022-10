Médicos residentes y concurrentes de CABA irán a un paro si no obtienen respuestas

Los médicos residentes y concurrentes porteños cumplirán este lunes seis semanas de lucha en reclamo de "rsin tener una respuestas claras por parte del, y anunciaron que si la mesa de trabajo convocada por el ministro de Saludy la(AMM) no aborda la cuestión de los haberes, se convocará a un paro para el próximo martes.expresó la jefa de residentes del Hospital Santojanni, Belén Soto en declaraciones a Télam.Los trabajadores, agrupados en la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad, sostienen desde hace semanas que los sueldos que perciben se encuentran "por debajo del costo de la canasta básica". El miércoles pasado realizarony su onceava movilización hacia la sede del Ministerio de Salud de la Ciudad para reiterar un pedido de reunión con el ministro de esa cartera porteña.Actualmente, los residentes perciben un salario promedio por debajo de la canasta básica, con sueldos de $110 mil y jornadas de hasta 36 horas de trabajo, mientras que los concurrentes trabajan ad honorem. En búsqueda de respuestas, las últimas semanas marcharon hacia el Ministerio de Salud porteño, el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gobierno.Los trabajadores acusan a los gremios principales, de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Ciudad, de haber "cerrado las paritarias" con el Gobierno porteño, sin consultarlos. Según se informó a esta agencia, la AMM se comprometió a llevar a cabo una reunión con Quirós la próxima semana, pero sin "apoyar el reclamo de llamar a un paro con movilización" como pretenden los residentes. "", señaló Soto.El médico residente del Hospital Penna y miembro de la Agrupación Marrón, Franco Capone, expresó a Télam que lo central es "ver de qué manera pueden actuar juntos" entre todos los sectores de la salud.afirmó Capone.La legisladora porteña del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó el jueves pasado un proyecto para citar a Quirós al Parlamento local para que sea "interpelado por el conflicto por aumento salarial y mejores condiciones laborales" que mantienen los residentes en el distrito.sostuvo Barry en los fundamentos el proyecto.Sobre el crecimiento del conflicto, la jefa de residentes del Santojanni explicó que "todo estalló" cuando se hizo la adjudicación de cargos en septiembre, dónde se abren las vacantes para los nuevos residentes.". "Cobran 150 mil en provincia y 200 mil en Nación. Queremos igualar con nuestros compañeros y no vaciar el sistema público de la Ciudad", indicó Soto.Asimismo, Capone indicó a Télam que el pasado viernes mantuvieron una reunión en el Congreso de la Nación con los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, quienes se "solidarizaron con su reclamo" tanto de los trabajadores de salud de CABA como con el reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan que depende de Nación. Los residentes denuncian "aprietes" por parte de la dirección de los hospitales porteños, dónde se comenzó "a pedir listas de presentismo" para poder "descontar los días" de paro.El Ministerio de Salud aún no ha confirmado a los residentes cuantos podrán entrar a la reunión programada con Médicos Municipales, ni quienes estarán autorizados a participar de este encuentro., dijo en diálogo con Télam la residente de la Maternidad Sardá, Carina Goya.En ese sentido, la médica residente resaltó que en caso de existir una reunión pero "sin un aumento concreto", los trabajadores de la salud realizarán unconcluyó Soto.