La IGJ intimará a Caputo Construcciones ante "irregularidades y opacidades"

El titular de la(IGJ),, afirmó que la sociedad Caputo Construcciones funciona con "irregularidades" y bajo un", en el marco de la investigación de la empresa por transferir pagos millonarios al referente de, que fueron detenidos acusados de impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos.En ese marco, anticipó que la compañía será intimada a presentar en un plazo de diez días sus estados contables desde 2004 a la actualidad, ninguno de los cuales fue presentado en todos estos años, entre otras omisiones que -indicó Nissen-, consignó Nissen en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, en la que indicó que, a más tardar este mediodía, quedará formalizada esta intimación. "Estamos investigando el funcionamiento de la sociedad Caputo Construcciones S.A. que es absolutamente irregular, dado que no se condice con las normas de la Ley de Sociedad. Estamos por sacar una resolución particular", anticipó el titular de la IGJ.En ese sentido, el titular del organismo puntualizó que la resolución va ir en la dirección de", sostuvo.En la entrevista que concedió esta mañana, Nissen aseguró que existe un "modus operandi de opacidad" en el manejo de la sociedad Caputo Construcciones, constituida en 2004., aseguró.En este punto, subrayó que, desde 2004 hasta la actualidad, la sociedad "tiene el mismo capital, que son 12 mil pesos". "Hoy no alcanza para una cena para cuatro personas. Hay una serie de omisiones que llaman muchísimo la atención", advirtió. En tanto, Nissen contó que hubo una inspección el pasado jueves para "revisar los fideicomisos" de la sociedad y sostuvo que, cuando el viernes quisieron ir, ni siquiera losexpresó.Finalmente, Nissen advirtió que es "una ficción de sociedad" y que se trata de un fenómeno que ya conoció como inspector General de Justicia en "". "Se cumplen las formalidades, pero en realidad no suceden. Es una truchada", completó.