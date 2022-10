Alberto sobre las elecciones 2023: No es momento de hablar de candidaturas

Con una interna en el Frente de Todos movilizada por los sectores que presionan para tener un lugar en las listas de las elecciones 2023, el presidentetrató de bajarle el tono a las especulaciones y sostuvo:Así le respondió el Presidente a Cenital al ser consultado sobre el debate de las candidaturas y la posibilidad de postularse a una reelección tras la frase del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner , quién sostuvo ayer: “Hoy por hoy no tiene candidatos el peronismo. Alberto dijo que sí. (Sergio) Massa dijo que no, y creo que Cristina tampoco va a ser”.Máximo Kirchner rápidamente convulsionó las expectativas respecto a una Cristina presidenta. Hoy el gobernador bonaerense, Axel Kicillof se refirió al tema y sostuvo que la Vicepresidenta "es quien conduce el movimiento político más importante del país" y que "tiene todas las condiciones para ser presidenta''.pero, obviamente, la decisión de la candidatura es por ese doble carácter: por ser ella y por ser quien conduce. La decisión está en sus manos. Uno no tiene derecho a pedirle", señaló Kicillof este martes.Una opinión bastante diferente a la del ministro de Seguridad,que ratificó la intención de que el presidente Alberto Fernández compita el año que viene en las Primarias del Frente de Todos.”, aseguró en Radio Con Vos.Y agregó: “El Presidente fue el primero que dijo que todo el mundo que tenga vocación de participar tiene que hacerlo y está la PASO abierta; él se somete a ser uno de los candidatos que va a competir”.Otra que dio su punto de vista sobre las elecciones 2023 fuepresidenta Bloque de Senadores bonaerenses del Frente de Todos: "La gente ya le dijo que no a la reelección de Alberto", sostuvo en AM 750 y sostuvo que "El peronismo tiene que volver a ganar en nuestro país y volver a convencer a la ciudadanía”., consideró.