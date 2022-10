El Gobierno bonaerense eximirá a los residentes de salud del pago de la Caja de Médicos

Seguimos trabajando para mejorar las condiciones laborales y salariales de nuestros residentes. Al cambio de reglamento anunciado la semana pasada con @Kicillofok se le suma la eliminación del pago de la caja de médicos. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) October 26, 2022

Luego de la modificación del reglamento de residencias médicas anunciada la semana pasada,Así lo comunicó el ministro de Salud bonaerense,que informó que el Gobierno de Axel Kicillof logró un acuerdo con la Caja de Médicos a través del cual se verán beneficiados los profesionales de la salud que se encuentren realizando sus residencias en los hospitales de la Provincia.", remarcó Kreplak a través de su Twitter y señaló que "al cambio de reglamento anunciado la semana pasada con Axel Kicillof se le suma la eliminación del pago de la caja de médicos".En ese sentido, anunció que "gracias a un acuerdo con la Caja de Médicos, las y los médicos residentes de la provincia de Buenos Aires".La semana pasada al anunciar las modificaciones introducidas en el sistema de residencias, el ministro afirmó que "las residencias médicas tienen características de trabajo que no están acorde a las condiciones actuales".Y remarcó que la modificación en el sistema de residencias "se trata de una mejora de condiciones laborales, de formación, de convivencia y en general para que el sistema de salud bonaerense sea más elegible y querible por parte de los nuevos graduados".El ministro de Salud bonaerense presentó la semana pasada, junto al gobernador Axel Kicillof el nuevo sistema de residencias médicas que establece las siguientes reformas:-Los estudiantes que esten cursando el cuarto año de medicina, están en condiciones de tener algún día para prestar servicio. Por ejemplo, cubriendo una guardia. “Eso solía suceder por fuera de reglamento, ahora se permite. Queremos que sea regular", señaló el ministro.-La guardia deja de ser de 24 horas y pasa a ser de 12 horas. “No está bien en términos formativos, de salud y para el paciente ser atendidos por un trabajador cansado. Se reducen los errores. Al otro día descanso. Reducimos el cansancio", explicó.-Bajo la consideración de que "es importante que los trabajadores de la salud, investiguen y sean docentes”, el Gobierno de la Provincia tambié eliminó las incompatibilidades en docencia e investigación para residentes.-Se agrega para residentes que tengan que hacer guardia como parte de su formación, algo que no era remunerado, un plus del 13% del jefe de guardia que hoy es de 26.000 pesos.-Se otorgará un 7% extra para los hospitales que tienen baja cobertura. 10.000 a 13.000 pesos más. "Queremos estimular a los médicos que los que sean originarios o eligen la vida en el interior puedan trabajar allí”, explicaron .-El plus de "casamiento" pasa a plus por hijos. Serán 1.500 pesos por cada uno, el doble si tienen discapacidad.-Antes los residentes no tenían aportes del IPS, pero ahora el Gobierno hace el aporte y además compensa la parte de cada trabajador “para que no haya pérdida del salario de bolsillo".