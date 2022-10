Senado: buscan aprobar la expropiación de Cromañón y la prórroga de la ley de barrios populares

El Senado de la Nación volverá a encender las luces del recinto para que, a partir de las 14, los legisladores empiecen a ocupar sus bancas para dar comienzo a lo que puede llegar a ser una de las últimas sesiones del período ordinario 2022. Con una cantidad de temas de consenso en donde hay desde sesiones de inmuebles, declaraciones de interés y de beneplácito, la agenda se destaca por varios temas que llegan con media sanción de la Cámara de Diputados.En este paquete, aparecen la prórroga de Asignaciones Específicas a Industrias Culturales, en donde el debate tiene que ver con la cantidad de años; la prórroga del régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana;; la incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO) un protocolo para la atención de casos de violencia de género; y, por último, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.La sesión de esta tarde será la décima que se llevará adelante en el recinto y los temas elegidos son de consenso porque, aunque existen diferencias en algunos puntos, como puede ser las asignaciones específicas para la industria cultural, no son insalvables y seguramente el oficialismo contará con el acompañamiento de alguno de sus colegas de Juntos por el Cambio.señaló un senador radical. Pero, como adelantaron varias de las fuentes consultadas, esta será una sesión con temas de consenso, lo que significa que aquellos que no fueron incluidos son los que no hay acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.El ejemplo más llamativo es la prórroga de impuestos, que tiene media sanción, pero no avanzará esta tarde. Esto incluye Ganancias, Bienes Personales, Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (conocido como impuesto al cheque), Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.Lo que sí tendrá sanción definitiva es el proyecto aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a los inmuebles ubicados en la calle Bartolomé Mitre 3038 al 78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio donde funcionó el local conocido como, con el objetivo de convertir al inmueble en “un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos”. “A tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas”, agrega.En lo que se refiere a los barrios populares, la norma de reforma la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana, que fue aprobada en 2018 para prorrogar por 10 años la suspensión de los desalojos (vencía el 15 de octubre), llega con media sanción de Diputados, en donde Juntos por el Cambio votó en su gran mayoría a favor. Sin embargo, las críticas de Patricia Bullrich a la ley que se sancionó durante el gobierno del que fue funcionaria, y que ahora apoyó su partido, podría hacer que los senadores del PRO desestimaran acompañarlo.En lo que será la primera sesión sin José Mayans al frente del interbloque del oficialismo -se está recuperando de una dolencia- uno de los temas que atravesará buena parte de las discusiones es que anoche ingresó en la Cámara baja un proyecto de ley para eliminar las PASO. “El kirchnerismo ocultó en un partido provincial y no dejó pasar ni un día a la media sanción del Presupuesto para promover la derogación de las PASO” dijo el senador Martín Lousteau. “Todos los argumentos son falsos, hay una sola realidad: quieren manipular todas las herramientas institucionales para no perder el poder porque saben que la mayoría de los argentinos ya decidió que el tiempo K terminó”, agregó, en lo que parece un adelanto de lo que se verá hoy en el Senado.