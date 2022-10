Wado de Pedro aseguró que la mayoría del Frente de Todos "no quiere PASO, quieren convencer al Presidente

#Video | Para el ministro Wado de Pedro, “Juntos Por El Cambio ya se rompió”.



🗣 “Hay sectores que ya vieron cuáles son los verdaderos objetivos de Macri”. pic.twitter.com/625BeKEf9F — Política Argentina (@Pol_Arg) October 27, 2022

Las elecciones primarias siguen movilizando las internas de los partidos de cara a las elecciones 2023 y luego de que el interbloque Provincias Unidas presentará su proyecto para derogarlas la cuestión estalló. El ministro de Interior,admitió este jueves que ““La discusión es pública,”, sostuvo De Pedro esta mañana en diálogo con Roberto Navarro para El Destape.Y agregó: “". “Eso manifiesta la mayoría de los gobernadores e intendentes, que quieren convencerlo al Presidente de la idea que tienen ellos”, señaló un día después de que Alberto Fernández expresara con claridad su intención de que las candidaturas se definan en las Primarias.Al respecto, el ministro sostuvo que el Presidente es "quien toma las decisiones" y que por eso "se generan tensiones y se discute públicamente" cuando no coinciden con sus ideas.Ante la consulta de si la otra opción sería que la vicepresidenta Cristina Kirchner decida quién será el candidato a presidente en 2023 sostuvo: "No. Cuando armamos el Frente de Todos en 2019 no pensábamos en términos personales. No es tan importante la persona que lleve adelante la transformación. Entendíamos que el proyecto estaba", respondió el ministro, y sostuvo que "Alberto admitió muchas veces que él es parte de un proyecto".Con respecto a las diferencias que existen dentro de su partido, Wado dijo que "está convencido" de que "". "Vengo hablando mucho con todos aquellos que confiaron en el gobierno de Macri. Sobre todo sectores industriales, empresarios, sectores productivos que confiaron y les fue mal", reconoció el funcionario en este sentido y recordó que, durante la gestión de Juntos por el Cambio, "hubo 23.500 empresas que se fundieron".Al analizar la interna en la oposición, Wado afirmó:. "Tienen un montón de dirigentes y sectores empresarios que ya no están con Macri. Acompañaron con mucha esperanza de tener un gobierno mucho mejor que el de Cristina y retrocedieron a situaciones que tienen casi que ver con la supervivencia", marcó el ministro.