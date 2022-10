2023: Alberto marcó que el verdadero enemigo es Macri y que se correría de las PASO si fuera necesario

El presidente de la Nación Alberto Fernández garantizó “la unidad” del Frente de Todos, al referir su voluntad de ser funcional al lugar que le toque ocupar en virtud de mantener el espacio unido, al tiempo que destacó que "el verdadero enemigo" es Mauricio Macri y sus políticas en contra de los derechos sociales:Asimismo, al referirse a las elecciones presidenciales 2023 y de cara a una posible reelección, Alberto señaló queaseveró y admitió que cuando escucha las propuestas de Mauricio Macri y su espacio, reafirma la necesidad de ordenarse en el oficialismo. "Es bueno que dejemos de tratarnos mal entre nosotros y que nos ocupemos en dónde está el problema realmente", expresó Fernández., remarcó Alberto al enviar un mensaje hacia dentro del Frente de Todos. Al tiempo que puso en valor las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias:

“Yo me correría de las PASO”

aclaró.Retornó entonces a los planes electorales de la oposición, particularmente la proyección de Juntos por el Cambio. "Me parece de una impudicia asombrosa", afirmó Alberto Fernández al referirse a las políticas que Macri y referentes de su espacio vienen anunciando que aplicarían de retornar al Gobierno en este sentido y reconoció:advirtió el mandatario. Al tiempo que consultó que "siento que cuando alguien dice tan simplemente que va a terminar con todo eso, ¿a qué Argentina quiere volver". E interpeló al electorado: “Que el desanimo no los confunda de mal modo, porque no es por ahí”Por último, el Presidente se refirió a su gestión e hizo énfasis en la necesidad de explicar que "hay un horizonte" y que hoy, su foco está en que "hay que corregir la forma en la que se distribuye el ingreso y controlar la inflación"., reconoció.