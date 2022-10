Tailhade: Milman sabía que querían matar a Cristina

El diputado nacional del Frente de Todos Rodolfo Tailhade consideró que Gerardo Milman “sabía del ataque a Cristina”. “Con la aparición de este testigo de identidad reservada se viene a confirmar que Milman sabía que la iban a matar a Cristina”, señaló.

Por otra parte, manifestó sus inquietudes con el sector de la oposición que no acompañó el proyecto para que jueces y funcionarios judiciales paguen el impuesto a las Ganancias. “Hay un sector de la oposición que claramente uno esperaba que no iba a acompañar esto. El sector más recalcitrante de Juntos por el Cambio que es el macrismo claramente tiene una posición muy clara respecto del Poder Judicial. Para ellos, no se puede tocar nada del statu quo actual y no tienen ningún interés en mejorar las cosas ni poner en tela de juicio a los jueces y fiscales a cargo de la persecución”, recalcó.

Ante esta consulta, dijo: “Depende si es de primera instancia, de Cámara o de la Corte pero ningún juez en este país, de bolsillo, se lleva menos de 1 millón de pesos”. “Un juez de primera instancia con cinco años de antigüedad no se lleva menos de un palo por mes”, concluyó de manera contundente.

En diálogo con Política Argentina, remarcó que “no es solamente la declaración de este testigo que lo escucho dos antes de eso”.sostuvo.A los ojos de Tailhade, “está claro que el diputado Milman sabía, después veremos si hay indicios o participación de los hechos. Debería presentarse cuanto antes”. “Tarda demasiado en dar una explicación y la jueza es responsable”, advirtió.Respecto de las transferencias de la familia Caputo a Revolución Federal, consideró que “faltan explicaciones por parte de la empresa”., indicó.“De ese sector macrista nunca espere nada. Hay otro sector que si acompañó la iniciativa de Casaretto como los radicales de la UCR y Evolución. De ahí al momento del recinto, existió una presión casi extorsiva de los medios de comunicación y la propia Corte, situación que fue reconocida hasta por el propio Lorenzetti, quien dijo que hasta las altas horas de la noche estuvo teniendo conversaciones muy productivas para él con diputados”, dijo al apuntar contra sus pares radicales.A su entender,advirtió.