Gioja sobre el impuesto a las Ganancias a jueces: Fue positivo ponerlo en agenda

“Lo del Presupuesto 2023 fue una victoria de la democracia. La Argentina va a tener de nuevo Presupuesto. No es lo mismo un decreto a que lo haga un Parlamento a través de la Ley de leyes. En esa idea, hay que felicitar a todos porque ya hubo media sanción y se supone que se dará en el Senado”, dijo José Luis Gioja.

En diálogo con Política Argentina, el legislador oficialista y ex gobernador de San Juan, dijo que “la idea de las Ganancias se refiere a lo planteado por la Constitución nacional de que somos iguales a todos. Surgió desde nuestro bloque”. “Creímos que iba a ser acompañada. No entendieron lo que es la solidaridad y la igualdad en tanto las obligaciones como los derechos. Pero fue positivo ponerlo en agenda. Es hora de ir corrigiendo todos los privilegios que puedan aparecer”, sostuvo.Respecto del posible vinculo del diputado PRO Gerardo Milman con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, dijo:Por último, recordó al ex presidente Néstor Kirchner a doce años de su fallecimiento. “Hace doce años se fue un apasionado por la política. Por la política y no por la politiquería. Un apasionado por solucionar los problemas del país y de las convicciones de la Patria. No se ha ido porque lo tenemos en el corazón todos nosotros”, expresó.