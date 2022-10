Macri en modo candidato: lanza un documental sobre su vida y desata sospechas en JXC

De cara a una posible candidatura para las elecciones del próximo año, Mauricio Macri va a lanzar un documental sobre su vida, a cargo de una productora inglesa que hace semanas registra al ex presidente en su día a día, tanto en la intimidad de su familia como en su actividad política.El dato sobre el documental fue revelado por el sitio La política online y confirmado a Infobae por el entorno macrista, pero hay una suerte de pacto de silencio entre sus principales colaboradores. Nadie quiere dar detalles acerca de quién está detrás de esta película y cuál es su objetivo, aunque las especulaciones la vinculan con su definición sobre la candidatura presidencial para 2023.“Es un recorrido por su vida”, afirmó una fuente confiable de Infobae, aunque no quiso profundizar sobre el tema. Según el periodista Javier Laquidara,La iniciativa hizo sospechar a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que el ex mandatario está más cerca de anunciar que competirá en 2023. “Si no, ¿cuál es el sentido de un documental sobre su vida?”, reflexionó un referente opositor que se mostró sorprendido por la película sobre Macri.Este proyecto fílmico, al parecer, no es el único que involucra a un dirigente importante de Juntos por el Cambio. El diario El Cronista sostuvo queEl neurocientífico ya tiene publicados siete libros que se convirtieron en best seller, aunque tienen que ver con su especialidad profesional. El ex mandatario acaba de lanzar “Para qué”, su tercer libro, el segundo sobre política. En 2021 publicó “Primer tiempo” y en 2009, “Pasión y gestión”, que está centrado en los años que se desempeñó como presidente de Boca Juniors.