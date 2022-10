Ruptura en Juntos por el Cambio: la UCR le dijo basta al PRO y a la Coalición Cívica

“El PRO y la CCARI rompen Juntos por el Cambio en Río Negro”, así comienza el texto publicado por la Unión Cívica Radical de esa provincia que fue firmado por sus autoridades. “Este viernes los y las rionegrinos/as podrán asistir a la ruptura de Juntos por el Cambio en Río Negro de la mano de una decisión del PRO y la CCARI que se niegan a aceptar reglas de juego que la misma alianza promueve en el orden nacional: 1) Diálogo y Acuerdo entre partidos, 2) Resolución de candidaturas por medio de Elecciones internas abiertas y 3) Discusión de un Programa común de características progresistas para nuestra provincia”, dice la misiva.

El texto asegura que los macristas “se niegan a hablar con la Unión Cívica Radical y sus autoridades legítimamente constituidas, para hacerlo con algunos referentes de su agrado y coincidencia ideológica seguramente, y pretenden consolidar las candidaturas ya repartidas entre cuatro paredes, a lo se le suma que no discuten programa porque no lo tienen”.“Lamentamos esta decisión que viene a terminar con una esperanza de construcción de una alternativa para Río Negro ante el intento de ponernos bajo los designios de un candidato de escaso valor por la palabra en los legítimos acuerdos políticos”, sostuvieron en referencia a Tortoriello, diputado cipoleño que se lanzó a la candidatura por la Gobernación.El ex intendente de Cipolletti y principal referente del Pro en Río Negro presentó en Bariloche su candidatura a gobernador para las elecciones de abril y anunció que lo acompañará en la fórmula el referente radical Juan Pablo Álvarez Guerrero. La fórmula fue presentada ante la presencia de presidenta de la UCR, María de los Ángeles Dalceggio, aunque oficialmente se encuentra suspendida.“Seguiremos en esa línea de trabajo y en base a ello la UCR a través de su Convención con representación de todas las localidades de la provincia y 101 convencionales resolverá los caminos a seguir”, señalaron desde la Convención.