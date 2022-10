Leticia Ceriani sobre los médicos residentes: Tenemos como sistema de Salud una deuda

, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud Bonaerense, se refirió a la reforma del sistema de residentes de salud en la provincia de Buenos Aires yA días de la reforma del sistema para residentes de salud y de que se les sacara la obligación de tener que pagarle a la Caja de Médicos Ceriani señaló durante una entrevista para Y arriba quemando el sol de Radio Rebelde que”, remarcó.“Desde que comenzamos la gestión empezamos a trabajar con los residentes, con los sindicatos, con las asociaciones profesionales para para modificar un reglamento que en la provincia tenía más de 20 años, era de 2001 el anterior, y que no reflejaba muchísimos cambios que se han dado a nivel social y a nivel también de nuestro sistema de salud”, explicó la subsecretaria y señaló algunas reformas provinciales: “Hoy, por ejemplo, en la Provincia los residentes tienen guardias de 12 horas y no más guardias de 24 horas, como sucede en la ciudad, hacen aportes jubilatorios al IT, Las guardias se pagan”, enumeró.“Todos son reclamos históricos de los residentes,y que trabajó muy duro para para poder mejorar esas condiciones”, señaló Ceriani y remarcó el esfuerzo del Gobierno de Axel Kicillof: “Es un esfuerzo muy grande del Gobierno de la Provincia y en realidad de todas las y los bonaerenses, porque gracias a los aportes que todos hacen es que podemos mejorar esas condiciones para los para los residentes”, sostuvo .En referencia a la lucha de residentes médicos de la Ciudad porteña que todavía continúan con reclamos y que no lograron un acuerdo salarial con el Gobierno de, la funcionaria consideró que desde el PRO “hay un desinterés por lo público en general”. “Un gobierno que hace muchos años que gobierna la Ciudad de Buenos Aires y siempre ha demostrado, incluso cuando le tocó ser gobierno nacional,”.Y recordó la decisión del expresidente Mauricio Macri de bajarle la jerarquía al Ministerio de Salud de la Nación y convertirlo en una Secretaría. “Creo que también hay una mirada respecto a la salud y cuál es el rol del Estado en la garantía del acceso a la salud, que por supuesto no compartimos y que se suma también a una situación respecto a los trabajadores”, consideró la funcionaria.“Recordemos también que son parte del mismo Gobierno que hablaban de los trabajadores del Estado como 'la grasa militante' ”, puntualizó Ceriani apuntando contra el PRO.Al ser consultada por el aumento en las prepagas que fue del 11, 53% este mes y tendrá un aumento del 13,8% en diciembre, la subsecretaria de Salud bonaerense explicó que cuando se habla de “integración del sistema de salud tiene que ver también con un Estado que pueda gobernar el sistema de salud y gobernar también es mediar entre los distintos subsectores que lo componen, no solamente para para llegar a consensos, sino también para tomar decisiones firmes y fuertes que protejan a los usuarios del sistema de salud”.En ese sentido, consideró que “”, señaló Ceriani aunque indicó: “Es cierto que en realidad ya se había otorgado con anterioridad, pero entendemos ques”, concluyó.