Explota el PRO: el dos de Larreta repudió la amenaza de Bullrich, quien le retrucó que "se la banque"

El cruce que protagonizaron Patricia Bullrich y el dirigente mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta que potenció al infinito la interna en el PRO y Juntos por el Cambio no para. Es que tras circular el video en el que la presidenta del PRO amenaza a Felipe Miguel con "romperle la cara", ambos volvieron a hablar y redoblaron la apuesta mostrando que la cosa está lejos de apaciguarse

"Ésa es la peor violencia política existente, entonces cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”

En primer turno, el jefe de Gabinete de Larreta calificó a la situación vivida con Bullrich en La Rural durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri como, en una entrevista con Eduardo Feinmann por radio Mitre."Tenga cuidado porque la próxima Patricia Bullrich le va a romper la cara si dice cosas distintas a las que piensa ella", el dijo el periodista, que luego le pidió relatar los hechos.En ese punto, Miguel respondió:"La enorme mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio son gente que trabaja, de diálogo, en paz, que tenemos muy claro el norte y la responsabilidad que tenemos de formularle a los argentinos una propuesta constructiva que permita pensar en un país que salga adelante y que nos dé una expectativa de futuro mejor para todos nosotros y nuestros hijos", respondió el funcionario porteño.Luego, ante el mismo periodista y la misma emisora radial, fue el turno de Bullrich., contestó la presidenta del PRO y candidata a presidenta de la Nación, cargo por el que compite internamente con Larreta.Ante la réplica de Feinmann, que le acotó que "Felipe Miguel considera que fue una actitud violenta” la de la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia no retrocedió:, redobló la apuesta Bullrich.La escandalosa polémica nació el lunes 24 de octubre, cuando Macri presentó su libro "Para qué" en La Rural ante casi toda la primera plana de JXC. Allí, Bullrich encaró a Miguel, hombre de primera línea de confianza de Larreta, y lo atacó . “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo mientras el funcionario trataba de abrazarla.