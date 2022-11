La senadora Di Tullio le recordó a Negri la postura de Macri sobre las elecciones internas

La jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, cruzó a Mario Negri por sus cuestionamientos a la propuesta de sacar las elecciones intermedias. Fue a través de un archivo en el que el ex presidente Mauricio Macri de Cambiemos se manifestó en contra de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) y también de las elecciones intermedias.

¿Ya lo mandaste a leer a @mauriciomacri la Constitución Nacional? Te recordé su opinión px es el jefe del espacio del q formás parte.

No recuerdo opinión contraria alguna en ese entonces pero la sola idea de debatir el tema si lo propone alguien del peronismo, te vuelve locuaz. https://t.co/QRY0v9D4wI — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) November 1, 2022

Es que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro había admitido sus intenciones de modificar las elecciones intermedias. “Estamos trabajando fuertemente en ello”, dijo el funcionario nacional y referente de La Cámpora.La noticia no cayó bien en la oposición y dirigentes como Mario Negri o la propia ex gobernadora María Eugenia Vidal, hoy diputada nacional por CABA, remarcaron su crítica a la iniciativa.“¿Ya lo mandaste a leer a @mauriciomacri la Constitución Nacional? Te recordé su opinión px es el jefe del espacio del q formás parte. No recuerdo opinión contraria alguna en ese entonces pero la sola idea de debatir el tema si lo propone alguien del peronismo, te vuelve locuaz.”, dijo Di Tullio al etiquetar tanto a Macri como a Negri.