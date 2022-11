Bullrich sobre su enfrentamiento con Larreta: Yo le dije, mi lugar en la historia argentina es ser candidata a presidenta

#Video | Patricia Bullrich contó cómo inició su enfrentamiento con Horacio Rodríguez Larreta.



🗣 “Yo le dije: ‘Mi lugar en la historia argentina es ser candidata a presidenta’. Horacio no pudo procesar eso, no lo entendió”. pic.twitter.com/t8dfjc4JXJ — Política Argentina (@Pol_Arg) November 2, 2022

En medio del revuelo que generaron en Juntos por el Cambio sus amenazas a Felipe Miguel , la presidenta del PRO,contó cuál fue el origen y cómo se rompió su relación con el jefe de Gobierno Porteño,"Un día lo fui a ver a Horacio, nos juntamos, y me dice: '¿Qué es lo que querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefa de Gobierno? No sé si vas a poder, porque seguramente vas a competir con (María Eugenia) Vidal y también está (Martín) Lousteau'", recordó Bullrich sobre aquel encuentro con el Jefe de Gobierno durante una entrevista con Alejandro Fantino a Multiverso Fantino por Neura Media.La dirigente opositora contó: “'. Y él me dijo:. Yo me vengo preparando para eso'”. “Yo le insistí con que iba a competir. Y él volvió a decirme que no podía ser", se explayó.Yo le dije que es un lugar que no tiene dueño, sino que hay que ganárselo. Desde entonces, nuestra relación nunca volvió a ser igual", aseguró Bullrich que ya está en la carrera por la presidencia.Desde aquel momento sus diferencias son marcadas, incluso el fin de semana pasado la exministra cuestionó el apoyo de Rodríguez Larreta al senador radical Martín Lousteau para ocupar su lugar en la Ciudad de Buenos Aires.