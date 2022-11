El procurador Eduardo Casal pidió revocar el sobreseimiento a Cristina Kirchner por la causa dólar futuro

El procurador interinopidió que se revoque el sobreseimiento deen la causa dea más de un año de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó laen el expediente que investigaba a la vicepresidenta y otros funcionarios y exfuncionarios por supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar futuro.El sobreseimiento, que había sido firmado en abril de 2021 por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, señalaba que no se habían cometido delitos en la operatoria con dólar futuro, que no hubo perjuicios para las arcas del Estado y que no se violó la carta orgánica del Banco Central, entre otras cosas. El fallo alcanzó también al exministro de Economía y actual gobernador bonaerense,al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, y a Miguel Ángel Pesce, exdirector al momento de los hechos y actual presidente de la entidad, entre otros procesados.En junio de este año, el fiscal Raúl Pleé interpuso un recurso extraordinario para revertir los sobreseimientos de los acusados, pero la Justicia rechazó la reapertura de la causa y lo declaró inadmisible.Ahora, el Procurador General interino Eduardo Casal emitió un dictamen para revocar la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal y sostuvo que el ámbito adecuado para discutir el caso es en el juicio oral. En el mismo, señala que”. De esta forma, la Corte Suprema tendrá que decidir si reabre o no la investigación.Una de las causa emblemáticas de lawfare contra Cristina Kirchner y sus funcionarios llegó a su fin cuando la Cámara de Casación Penal dictó el sobreseimiento para Cristina Kirchner, Axel Kicillof y todos los ex funcionarios kirchneristas involucrados en la causa conocida por Dólar Futuro, que se inició a finales de 2015 por una denuncia de los entonces diputados Mario Negri y Federico Pinedo.La causa que formó parte de la persecución judicial contra el kirchnerismo durante el gobierno macrista se sostenía de la endeble acusación de una presunta "" en una conspiración coordinada de las altas esferas el gobierno. A Cristina Kirchenr se la acusaba de ser la responsable política de una serie de operatorias legítimas con el dólar futuro que, según Bonadío, fueron perjudiciales para el Estado cuando lo cierto es que ese mecanismo no causó perjuicios al Banco Central, tal como se desprendió de un peritaje que se conoció en agosto del año pasado.A comienzos de marzo, la vicepresidenta realizó su alegato en el marco de la causa Dólar Futuro y fue contundente al denunciar las presiones de la Justicia y el macrismo para atacarla con causas sin fundamentos.denunció.