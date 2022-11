Alberto Fernández apuntó contra Bruglia y Bertuzzi por liberar a miembros de Revolución Federal

Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional. — Alberto Fernández (@alferdez) November 2, 2022

El presidente Alberto Fernández apuntó este miércoles contra los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por liberar a miembros de la agrupación Revolución Federal., expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.En ese sentido, remarcó: "La Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional"., aseguró.Por último, cruzó al máximo tribunal: "La Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo.".Este martes los jueces de la Sala I del tribunal sostuvieron que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad. Así, el juez dispuso la excarcelación bajo caución juratoria e impuso una serie de reglas, como no salir del país sin autorización.La libertad se dispuso para Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, que habían sido arrestados por pedido del fiscal Gerardo Pollicita y orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi.El fiscal había imputado a cuatro integrantes del grupo por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. A Morel y Sosa les sindicó un rol de organizadores y a Guerra y Basile como partícipes.A través de un comunicado, el bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) repudió la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de liberar a los integrantes de Revolución Federal, "instigadores" del intento de magnicidio de Cristina Kirchner."En vez de profundizar en las pistas políticas y financieras, los jueces deciden otorgar la libertad considerando que no hay riesgo de fuga o alteración de la causa. Le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados", aseguran.EN DESARROLLO