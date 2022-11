Día de la Militancia: el PJ bonaerense prepara un acto con Cristina Kirchner como oradora

De cara al Día de la Militancia, el PJ Bonaerense prepara un acto para el 17 de noviembre que tendrá a la vicepresidenta Cristina Kirchner como la única oradora.El acto se llevará a cabo en el estadio Diego Maradona - ex Estadio Único - ubicado en La Plata. El evento fue confirmado desde el entorno de la Vicepresidenta a Infobae.De esta manera, el acto será el segundo que protagonice la Vicepresidenta en noviembre, ya que mañana encabezará otro en Pilar junto a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que marcará su reaparición en un evento político después del atentado que sufrió en septiembre.Del encuentro de mañana está previsto que participen, entre otros, el secretario general de la UOM, Abel Furlán; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; y el diputado y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner.Los actos que encabezará Cristina Kirchner se dan en momentos en que no se sabe cuál será su futuro político en 2023. Si bien Máximo Kirchner dijo en los últimos días que no cree que la titular del Senado vaya a ser candidata, otros como Kicillof la subieran al ring de la competencia electoral, en línea con otros dirigentes que impulsan un operativo clamor.