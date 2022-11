Arde el PRO: Larreta y Bullrich, unidos contra el "disciplinamiento" de Macri

La interna en el PRO continúa y más fuerte que nunca, por encima de su enfrentamiento ahora asombra la unión de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en contra del “disciplinamiento” decuyo liderazgo y decisión dentro del partido que fundó nunca habían sido cuestionados de manera tan frontal.advirtió anoche Bullrich a sus colaboradores al darles a entender que no iría al desayuno que quiere convocar el ex presidente para el martes con el objetivo de mostrar unidad y ponerle fin los cruces sin freno entre ella y el jefe de Gobierno porteño.Bullrich dijo a sus allegados que “no hay buenos ni malos” en la pelea del PRO y consideró que “por ejemplo, luego de afirmar que el populismo en la Argentina había arrancado con Hipólito Yrigoyen”.Por su parte, Rodríguez Larreta tampoco está convencido de concurrir al desayuno de Macri, según admiten en su entorno. Incluso durante una entrevista para LN+, a diferencia de como lo consideró Pichetto, el jefe porteño relativizó el liderazgo de Macri en las filas opositoras. Al ser consultado por el periodista Eduardo Feinmann sobre si Macri era el líder del PRO, contestó: “Hoy tenemos una mesa que conduce Juntos por el Cambio, de la que participamos Mauricio Macri como ex presidente, los presidentes de los partidos, todos los líderes parlamentarios y los gobernadores, que somos 4″.“¿Hoy no tiene un líder? “, insistió el periodista “”, respondió Larreta. A lo que Feinmann cuestionó si eran todos iguales y el jefe de la Ciudad sostuvo:”. La transcripción del diálogo circuló anoche en los grupos de WhatsApp de los “halcones”, según informó Infobae como una demostración de que Larreta había desconocido el liderazgo de Macri. En esos mismos grupos hubo apoyos a Bullrich luego de que trascendió el polémico video en el que amenaza con “romperle la cara” al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.En aquella entrevista cuando el periodista dijoque “Macri promueve a Bullrich y a Jorge Macri”, Larreta lanzó: “Macri tiene todo el derecho de promover a quien le parezca. Hoy no veo que promueva a uno u otro. Acá somos un equipo y,Vamos a una PASO”.En medio de una interna convulsionada, el ex presidente busca realizar un desayuno con los líderes del PRO el martes próximo, de 10 a 12, en sus oficinas ubicadas en la localidad de OIivos, en Vicente López. Lo que sería la vuelta de los clásicos almuerzos del PRO, suspendidos hace dos meses.El último había sido el 30 de agosto pasado, cuando reiniciaron las diferencias entre Bullrich y Rodríguez Larreta, y se cruzaron por el operativo de seguridad del gobierno porteño ante la casa de Cristina Kirchner.Desde el entorno del fundador del PRO no confirmaron ni desmintieron la reunión, a la que fueron invitados, además de el jefe deGobierno y la presidenta del PRO, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, entre otros.Pero por ahora nada es seguro, ni la asistencia de los diferentes dirigentes, ni el liderazgo de Macri. En medio de sus cruces y bombardeos, algo parece cada vez más claro el exmandatario podría ser candidato presidencial en 2023 lo que lleva a Larreta y Bullrich a tener el mismo objetivo: no se van a dejar “disciplinar” en la carrera hacia la presidencia.