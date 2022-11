"No me sorprenden estos hallazgos": Baratta sobre el giro en la Causa Cuadernos

la escritura de Centeno permite inferir que fue de corrido, y hubiera sido diferente si hubiera tomado nota cada día de trabajo

Tras un nuevo peritaje a los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, el ex funcionario Roberto Baratta afirmó que las anotaciones fueron "dictadas por los autores intelectuales" y sostuvo que se trató de una "manipulación" en la causa.En los últimos días, el perito oficial de la causa Cuadernos confirmó que. “Surgen como un relato estable y continuo, no como un registro de constancias diarias”, redactó el perito.Al respecto, Baratta expresó: "No me sorprenden estos hallazgos, pero pone en su lugar algo que todo el mundo ya sabía de la manipulación de esta causa."."Los originales también te van a indicar con grafología, cuándo fueron escritos, cuándo fueron hechas las modificaciones y de quién es la letra. Sería muy conveniente conocer de quién es la letra y para conocerla es simplemente pedirle a los cuatro o cinco que tuvieron el supuesto contacto con estos cuadernos y hacer una pericia sobre la letra de ellos", manifestó en diálogo con Radio Rebelde para "Y arriba quemando el sol".En ese sentido, insistió:, para saber cuándo fueron hechas o cuando fueron dictados, de quién es la letra".Sobre el contenido de los cuadernos, aseguró: ", es en la misma etapa donde los choferes del Ministerio de Familia y de Planificación ponían su propio auto para el trabajo. Nosotros teníamos que firmarle una vez por semana y a fin de mes en los kilómetros que habían recorrido con nosotros. Entonces para poder firmar eso, yo lo que le pedía obviamente y me presentaba era el detalle aproximado de los kilómetros de acuerdo a los actos, los recorridos, las reuniones y demás"."No es casual que a partir del 2008, los choferes que ponían su auto, muchos dejaron de ponerlo porque hubo una licitación del Ministerio de Economía donde compró auto. De esta manera, ellos dejaban de poner su auto y cobrar un sueldo porque el auto pertenecía al Ministerio Economía. Entonces ya no tenía ni sentido ni nada escribir o anotar los kilómetros", explicó Baratta"Todo eso fue otra parte inventada.Ahora resta saber también en qué contexto se lo hicieron. Por supuesto que habrá sido en un contexto en el cual lo habrán obligado o extorsionado a escribir lo que ellos querían que escriba", afirmó.Por último, advirtió: