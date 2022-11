Máximo Kirchner: "No podemos tener grados de egoísmo"

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, afirmó que el Frente de Todos tiene por delante "un desafío enorme" y llamó a la dirigencia política a sentarse "a una mesa a discutir", al encabezar este sábado el congreso del PJ bonaerense."La dirigencia política tiene que sentarse a una mesa a discutir números, si es que queremos sacar el país adelante", aseguró Máximo Kichner desde Mar del Plata.Al respecto, expresó que le "llena de tristeza cómo está el país" y afirmó que no se puede "tener grados de egoísmo". "Más allá de la pirotecnia mediática, hay que discutir enserio", enfatizó."La politica es responsabilidad, no para poner cara de víctima o de 'yo no fui'. Por delante tenemos un desafío enorme", sostuvo el presidente del PJ bonaerense.En ese sentido, planteó que "un presidente no tiene que distraerse, tiene que concentrarse en los problemas de la gente".Por último, habló de "ofrecerle al pueblo la posibilidad de soñar". "Siempre para adelante, nunca para atrás", finalizó.El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires realizó este sábado un congreso partidario, con el objetivo de avanzar en el consenso de estrategias electorales para que el Frente de Todos consiga una victoria en las urnas el año próximo en el distrito con mayor relevancia electoral en el país.