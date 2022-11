"Pepe" Mujica opinó que Cristina Kirchner y Alberto Fernández no serán candidatos

El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica analizó el panorama electoral de la Argentina y consideró en ese tránsito que tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no serán candidatos en los comicios de 2023

, contestó el referente del Frente Amplio en una entrevista con el medio uruguayo El Observador.Este sábado, la ex presidenta encabezó un acto de la UOM y, en ese marco, dejó abiertas todas las posibilidades para 2023 . "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría", afirmó allí CFK en el cierre de su discurso., idea que el actual mandatario mantiene públicamente pero que existen versiones en medios oficialistas que señalan que no es su verdadero plan, Mujica lo descartó., respondió sobre esa chance, y argumentó: “El kirchnerismo, Máximo Kirchner por ejemplo, ya había planteado algunos cuestionamientos"."La verdad es que no tengo idea de lo que van a hacer, lo que sé es que podrán ganar o perder, pero, es un dato de la realidad”, dijo "Pepe" sobre el peronismo, elípticamente respondiendo a la idea que esgrime, por ejemplo,de que va a eliminar al "populismo para siempre", en alusión al movimiento fundado porSegún Mujica, el escenario podría ser al de 2019, cuando Cristina anunció a Alberto como candidato del peronismo porque entendía que podría unir a algunos sectores que se habían alejado del movimiento, derrotar al entonces presidente Macri - que competía por su reelección - y gobernar desde el centro con una oposición menos sanguinaría - cosa que no está sucediendo -., concluyó Mujica.En cuanto a la situación de diferencias internas en el Frente de Todos, el ex líder tupamaro recordó que el año pasado estuvo junto a, recientemente electo presidente de Brasil, en un acto en la Argentina, y allí intentaron acercar posiciones entre Alberto y Cristina, pero dejó picando que las conversaciones no funcionaron. “Nos enteramos que había lío ahí arriba... tuvimos un estruendo fracaso”, dijo entre risas.