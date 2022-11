Mensaje radical a Bullrich, Macri y Larreta: La sociedad espera del PRO más diálogo y menos confrontación

Cabe recordar que el titular del bloque de diputados bonaerenses radicales y actual presidente de la UCR provincial, Maximiliano Abad, y su vice, Érica Revilla, retendrán la conducción en la Provincia ya que serán la única fórmula. En estos comicios que se desarrollarán el 13 de noviembre, la unidad primó en distritos como Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y San Vicente y se conformó una sola lista consensuada entre Adelante Buenos Aires y Evolución.

Por último, le pidió al partido amarillo “más orden y diálogo”. “La sociedad espera del PRO que hay más consenso, propuestas y nivel de diálogo distinto al de la confrontación que hoy se ve en el Gobierno”, concluyó.

(r) “Las discusiones internas así tan fuertes nunca son buenas. Siempre terminan dejando algún resabio. No obstante, son un clásico muy común en estas épocas de perfilamientos y definiciones”, dijo David Hirtz al referirse a la situación interna que vive Juntos por el Cambio.(R)En diálogo con Política Argentina, el ex intendente de Adolfo Alsina consideró que. “Antes, la candidaturas eras definidas excluyentemente por el PRO. Hoy el PRO no solo tiene que resolver su interna sino conciliar con el radicalismo el armado de las formulas o competir en una PASO”, señaló., dijo de cara las elecciones provinciales.Para Hirtz, dicha situación es de gran valor., enfatizó.