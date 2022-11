Paro de trenes: el sindicato de la Fraternidad no acató la conciliación obligatoria

Pese a la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo, el sindicato de La Fraternidad mantiene el paro de trenes que estaba previsto para este martes en reclamo de un bono de 50 mil pesos para los jubilados, por lo que no habrá servicio durante toda la jornada.La medida impacta con más fuerza en todos los usuarios de este transporte debido a que el anuncio se hizo después de las 23 horas y a muchos los tomará por sorpresa cuando acudan a primera hora de la mañana a las estaciones para viajar a sus trabajos. No obstante, el servicio de colectivos funciona con normalidad. A partir de las 00:00 todas las líneas de ferrocarril dejaron de circular y esto podría traer algunas sanciones para los responsables de esta medida por no acatar la orden emitida por las autoridades nacionales, según pudo saber Infobae.Omar Maturano, secretario general del sindicato apuntó contra el Gobierno, recordó que el paro de 24 horas había sido anunciado “hace 20 días” y que la conciliación obligatoria “no corresponde”. “Nos dijeron que nos iban a aplicar una multa. Que la apliquen cuando la tengan que aplicar, pero La Fraternidad no acepta esta conciliación obligatoria y por eso mañana (por este martes), desde las 00:00, no va a funcionar ningún tren”, anunció en diálogo con TN.El dirigente aseguró que “van a haber otros gremios” que también podrían avanzar con el cese de actividades. El paro anunciado originalmente por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que también lidera Maturano, además de los maquinistas de La Fraternidad abarcaba a los remiseros, camioneros de Santa Fe, personal de carga y descarga y los recolectores de residuos de Córdoba.Asimismo, se sumó a la huelga la seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento que lidera Rubén “Pollo” Sobrero, quien dijo que la medida fue resuelta en una asamblea y que “es una pena que muchos gremios del transporte miren para otro lado”, y pidió que “de una vez por todas escuchen a nuestros compañeros jubilados”. “El Gobierno no atiende, no da respuestas; es un hecho muy grave”, reclamó Sobrero. En declaraciones a Radio Mitre, dijo que nadie les informó “nada” sobre la conciliación obligatoria y ratificó que “tenemos toda la mañana para solucionar el tema”.Consultado por la gente que afecta la medida, justificó que “hace muchos días se viene planteando este tema y no tenemos respuesta”. Y ratificó que si a primera hora el Ministerio de Trabajo cita a los referentes gremiales con “alguna propuesta” y “si hay buena voluntad, capaz la medida se levante durante el día”. Como consecuencia de esta protesta, en la noche del lunes ya había algunos de los servicios nocturnos cancelados en la estación de trenes de Retiro, una imagen que se repetirá en las próximas horas en todas las cabeceras.De hecho, sobre el cierre de la jornada, la UGATT sacó un comunicado en el que confirmaron “la medida de acción directa anunciada con la pertinente antelación, para que se tomen las medidas correspondientes, y con la suficiente sensibilidad y responsabilidad”. “Algo aprendimos de nuestros padres y madres es tener palabra. La forma que tenemos de dignificar su educación y cultura de trabajo, es cuidando con nuestro propio esfuerzo lo que hicieron por nuestra crianza, nuestros queridos jubilados y pensionados de todo el país”, señaló la entidad.La conciliación obligatoria se inició a la medianoche por un plazo de 15 días, “debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto”, según reza la resolución del Ministerio de Trabajo. Esto implica que los gremios que integran la UGATT debían “dejar sin efecto toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.Asimismo, la parte patronal debe “abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación con el diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal”.Los metrodelegados llevan adelante hoy una serie de medidas de fuerza que incluyen el levantamiento de los molinetes y el paro total durante una hora en las líneas D, E y Premetro del subte, en reclamo de una reducción de la semana laboral para tener dos días de franco por cada cinco trabajados.De acuerdo a lo que precisó el gremio, la protesta comenzará este martes, cuando liberen el ingreso de pasajeros de 13 a 14 en la estación Congreso de Tucumán del primero de estos ramales, para luego, de 14 a 15, interrumpir completamente el servicio. Este mismo cronograma de medidas se repetirá el próximo viernes, pero en la línea E y en el Premetro, según detalló el sindicato a través de un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Pianelli, y su secretario adjunto, Néstor Segovia.“Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro comunicamos que debido a la negativa de la empresa Emova a nuestro pedido de reducción de la semana laboral, para tener 2 francos, situación que se ve agravada por la falta de personal en todos los sectores y por la inexplicable demora por parte del Gobierno de la Ciudad en la compra de flota nueva para reemplazar los trenes con asbesto, se ha aprobado un plan de medidas de autodefensa”, explicaron los metrodelegasdos.En medio del paro de trenes, el transporte de pasajeros en colectivos funcionará normalmente debido a que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que conduce Roberto Fernández, informó este lunes que “momentáneamente queda suspendida la medida de fuerza anunciada para este martes 8″.La UTA, informó que “se han iniciado conversaciones con el gobierno a fin de buscar alternativas para arribar a soluciones urgentes, frente al reclamo por la recomposición en los haberes de nuestros jubilados”. Por ello, añadió, “acordamos establecer un plazo para que se presenten las pautas oficiales que den respuesta al pedido formulado por la Ugatt”.”Entendemos que las autoridades nacionales han comprendido la emergencia y justicia de nuestro pedido, y confiamos en su compromiso, para que en los próximos días puedan hacernos llegar una propuesta que garantice los derechos de nuestros mayores, y respete la dignidad que se merecen, tras años de esfuerzo brindando un servicio esencial a toda la sociedad”, afirmó.