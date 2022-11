Alberto Fernández: "El Gobierno argentino ha entendido que el feminismo es una identidad"

El presidenteinauguró este martes la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y sostuvo que el Gobierno "ha entendido que el feminismo es una identidad”.Acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, el Presidente aseguró: "que organizaciones de mujeres, lesbianas, trans que luchan por sus derechos y por sus deseos venían demandando"."La lógica de igualar es simplemente la lógica de dar felicidad a la gente", sostuvo el mandatario y consideró que “y, en verdad, elEn ese sentido el mandatario señaló que si algo deben hacer es “terminar con el padecimiento” de las mujeres y “garantizar que todos los derechos sean iguales para todos, todas y todes”. “Que las mujeres sean partícipes de una sociedad que las contenga y no las expulse, no las discrimine, ni que las someta a un trato que no sea igualitario”, insistió.En otro pasaje de su discurso, Fernández afirmó que si tiene "alguna tranquilidad" es "haber impulsado desde el Gobierno la ley del Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", para que todas las mujeres que lo deseen "puedan acceder a una interrupción segura de su embarazo y no exponerlas a situaciones de desigualdad"."Cuando uno mira los resultados y vemos el modo en que han decrecido los problemas de afectación de la salud o muertes, nos damos cuenta cómo castigamos a las mujeres durante años, sometiéndolas a la idea de que la interrupción voluntaria del embarazo debía ser castigada penalmente", planteó el mandatario.Además, el Presidente remarcó que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado durante su gestión, busca garantizar una "igualdad que no discrimine por la condición o por el género", para que "todos puedan acceder a los mismos derechos"."¿Hemos logrados todo lo que queríamos? Definitivamente no. Todavía somos conscientes de que a la hora de ser remunerada en su trabajo, la mujer está peor remunerada que un hombre", sostuvo el mandatario y remarcó que eso sucede sobre todo.Luego de finalizar su discurso y agradecerle a los prensente al retirarse el Presidente exclamó: "¡Y sigan con la marea verde que hay mucho para trabajar todavía!"