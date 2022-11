"No se alteren", la Selección Argentina le respondió al exdiputado macrista

Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos...



Vamos que vamos, Argentina!! 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/quuXjnSCyZ — Nicolas Novello (@niconovello9) November 8, 2022

En los últimos días generó polémica y una discusión en las redes sociales qué yerba mate llevarán los jugadores al Mundial de Qatar.Se había conocido una foto que mostraba que entre las pertenencias de los jugadores argentinos había una serie de paquetes de yerba de una empresa uruguaya. Los jugadores recibieron muchos comentarios sobre el lugar de origen del producto, entre ellas, críticas del exdiputado macrista, Luis Mario Pastori, quien terminó recibiendo una respuesta del staff argentino: "No se alteren".El ex diputado de la Unión Cívica Radical lanzó un comentario en redes sociales y calificó como "insólito e inexplicable" que la Selección lleve yerba uruguaya. "Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", sostuvo.Tras las críticas que recibió la Selección Argentina, el jefe de prensa de la Asociación del Fútbol Argentina, Nicolás Novello añadió: "Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos... Vamos que vamos, Argentina" y ad junto a una foto de un paquete de yerba nacional.