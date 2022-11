"Beneficia al macrismo", "inaplicable" y "político": la respuesta del FDT a la Corte por el fallo sobre el Consejo

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de sacar un miembro del oficialimo del Consejo de la Magistratura y reemplazarlo por un integrante de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos en el Senado cruzó fuerte al máximo tribunal, con foco en su presidente Horacio Rosatti

📄• COMUNICADO ➡️ Senadores y Senadoras Nacionales del Interbloque @FrenteDeTodos convocan a una conferencia de prensa en el día de mañana a las 12 horas👇 pic.twitter.com/JwaB2TvXNG — Senadores de TOD☀️S (@Senadores_Todos) November 8, 2022

Otro golpe institucional de la Corte Suprema. Cuatro privilegiados ahora definen si un bloque parlamentario puede partirse o no. Es una vergüenza cómo atacan una y otra vez.



¿Hasta cuándo vamos a soportar la dictadura del Partido Judicial? pic.twitter.com/bYqPlxShcA — Hugo Yasky (@HugoYasky) November 8, 2022

El bloque de senadores del interbloque FDT repudió, en concreto, la decisión de la CSJN de revocar el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista para la designación de un representante ante el Consejo, hecho que según interpretaron los legisladores tuvo "el claro objetivo de beneficiar al macrismo".En esa línea, tal como consignó Télam de las expresiones que el bloque marcó a través de un comunicado,, quien además de encabezar la Corte preside el Consejo."El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo", señalaron los senadores oficialistas a través de un comunicado difundido esta tarde.Los legisladores de los bloques de senadores y senadoras nacionales del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana -que conforman el interbloque Frente de Todos- llamaron a una conferencia de prensa para este miércoles a las 12, en el Salón Provincias de la Cámara alta., destacaron.En la misma línea, argumentaron que "el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado" y pusieron sobre la mesa que el juez Rosatti "no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura".En horas de la tarde, distintos dirigentes del oficialismo salieron a criticar el fallo de la Corte. El primero que se expresó vía Twitter fue el senador nacional del Frente de Todos, que afirmó que ell máximo tribunal se comporta "fuera de lo que marca la Constitución".En igual tono se expresó el diputado nacional del Frente de Todos. "La Corte debería disolver el Consejo de la Magistratura y listo. Es más práctico eso que este experimento judicial. Que los 4 supremos resuelvan todo y ya está. Fín de la república", escribió en redes sociales.El diputado y titular de la CTA de los Trabajadores,, definió la decisión del máximo tribunal como "otro golpe institucional de la Corte Suprema"."Cuatro privilegiados ahora definen si un bloque parlamentario puede partirse o no. Es una vergüenza cómo atacan una y otra vez. ¿Hasta cuándo vamos a soportar la dictadura del Partido Judicial?, lanzó.Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fuer revocar el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura por entender que esa banca correspondía al representante del PRO, Luis Juez.Para el tribunal, "resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre -y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación- la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro". La resolución lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.