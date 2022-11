"Tendrán miedo a que les coma las medialunas": Stolbizer a JXC para reclamar espacio

#Video | Margarita @Stolbizer reclamó que Juntos por el Cambio no la incluye en la mesa nacional. Ni siquiera la invitan a las reuniones que organizan.



🗣 “Tendrán miedo de que les coma las medialunas”, bromeó. pic.twitter.com/doQfdgk4Ye — Política Argentina (@Pol_Arg) November 9, 2022

Tras el desayuno PRO entre los referentes del espacio, la diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, reprochó a Juntos por el Cambio que no los incorpora a la mesa nacional."Nosotros como partido GEN nos integramos el año pasado en la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Desde ese momentomanifestando nuestra voluntad. No lo hemos logrado", señaló Stolbizer en La Nación+.Si bien circuló que fue invitada al desayuno de este martes, la referente del GEN dijo que "no les tocó ninguna". "Esto viene ocurriendo y lo venimos reclamando a todos los que forman parte porque no es algo personal sino institucional del GEN que venimos formando parte", lanzó.", agregó irónica para luego pedir: "Dennnos un asiento, no pido que nos incorporen formalmente que nos inviten a alguna reunión, algo puedo aportar".En esta línea, criticó que "intentan abrirle la puerta a quienes no le tocan el timbre" haciendo una clara referencia al espacio de Libertad Avanza de Javier Milei.