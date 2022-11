Apuntan a llamados y reuniones de Macri con Arribas y Majdalani por espionaje al Instituto Patria

En el marco del caso en que se investiga el espionaje ilegal a CFK y el Instituto Patria,(AFI),, entre junio y noviembre de 2018. Por ahora no eleva el caso a juicio, como solicitó el fiscal Franco Picardi, por considerar que quedan medidas pendientes de resolución que pueden afectar el trámite de la causa.Martínez de Giorgi le requirió a la AFI y a las empresas telefónicas que comuniquen los teléfonos asignados a Macri, Arribas y Majdalani entre junio y noviembre de 2018.El magistrado también solicitó a la Jefatura de Gabinete que entregue todos los ingresos a la Quinta de Olivos y Casa Rosada que se dieron en el mismo período: junio-noviembre de 2018.En este orden, el titular del juzgado federal Nº 8 requirió este jueves “a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia” queDesechó que la AFI aporte los equipos de telefonía celular que utilizaron los acusados “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que cesaron en sus respectivos cargos”. El magistrado consideró que no se puede “garantizar la preservación de su original contenido”.A su vez, el juez requirió a las empresas Claro, Telefónica y Telecoma los mismos acusados en el período junio-noviembre de 2018. Con estas medidas busca determinar las líneas telefónicas que utilizaron los imputados para luego reconstruir el circuito de llamadas que se pudo haber dado mientras se daba el espionaje ilegal sobre CFK y el Instituto Patria. La investigación también apunta al armado de una coartada por parte de la AFI para poder darle una cobertura "legal" al espionaje que se estaba dando. La AFI justificó sus acciones ante la Justicia con presuntas amenazas en el marco del evento del G-20.Para reconstruir los encuentros que se pudieron haber concretado mientras se daba el espionaje a CFK y el Instituto Patria, el magistrado pidió a la Jefatura de Gabinete que “aporte los registros completos de ingresos y egresos a la Quinta Presidencial de Olivos y a la Casa Rosada, entre los meses de junio y noviembre del año 2018”. Quiere saber si en ese lapso tiempo ingresaron Arribas, Majdalani, De Stéfano y Miguens. “añadió el juez.Por ahora, Martínez de Giorgi no eleva a juicio el caso del espionaje al Instituto Patria, tal como había reclamado el fiscal. Picardi había pedido la elevación a juicio de Arribas, Majdalani, Ruiz y el exjefe de Contrainteligencia Martín Coste.”, indicó el juez en la resolución que firmó este jueves.El fiscal Franco Picardi había pedido elevar ese caso puntual a juicio e investigar el rol de Macri en un “esquema organizado” de espionaje ilegal desatado durante su presidencia.En todos esos expedientes hay un patrón común: se espiaba a personas que le interesaban a Macri. Por eso el fiscal Picardi habla de “un plan sistemático y organizado”, que fue coordinado para lograr un objetivo puntual y que tanto la ley como las relaciones entre sus ejecutores muestran que la cabeza de este entramado fue Macri.El fiscal Picardi planteó que el expediente delasí como el conexo de los “Super Mario Bros”, que incluye como víctimas a dirigentes políticos, sociales, sindicales y empresarios, “revela una plataforma fáctica con significancia propia y relevancia penal, pero que demuestra tan sólo una arista de un universo mucho mayor de casos”.Para defender su postura de no elevar el caso del Patria a juicio, Martínez de Giorgi se tomó de las distintas medidas que había pedido Picardi: “. En concreto: lo que sostiene el juez es que todas las causas son conexas aunque tramiten por separado y que si bien el fiscal puede pedir la elevación de un caso, considera que hay medidas que se están haciendo en otros expedientes que pueden afectar el trámite del caso del Instituto Patria.Con ese marco, ordenó las medidas de prueba que apuntan a reconstruir los llamados y reuniones que pudieron haber tenido Macri, Arribas, Majdalani, De Stéfano, Ruiz y Miguens.