El nuevo cruce de Patricia Bullrich a Larreta: A mí me van a creer

Parece que el desayuno del PRO solo sirvió para anunciar candidatos y lejos estánde llegar a una tregua, está vez la presidenta del PRO volvió a pegarle al jefe de Gobierno por las promesas del campo.Bullrich encabezó un acto en Santa Fe posicionándose para las elecciones 2023 en el que mencionó los equipos técnicos que trabajan para su programa de gobierno y planteó que tienen una fórmula para quitar las retenciones al campo.“Estamos haciendo un cálculo, que si uno reemplaza -pasa con nuestros vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil- impuestos improductivos como las retenciones con un impuesto razonable como el Impuesto a las Ganancias, logra que el campo invierta”, explicó la titular del PRO y lanzó, en referencia a su promesa de campaña.Una clara respuesta a Larreta que días atrás dijo para Agrofy News:Al mismo tiempo, la presidenta del PRO indicó que con menos impuestos "improductivos" el sector invertirá más en tractores, fertilizante, biogenética y camionetas, Bullrich señaló que se puede generar el “reemplazo” de las retenciones. “Esto va a significar, de manera muy rápida, la posibilidad de lograr la sustentabilidad del Estado”, apuntó. Aunque se atajó y sostuvo que todo depende de qué tipo de Estado recibirán del oficialismo actual.Bullrich remarcó la importancia del campo y sostuvo que el sector debe saber que va a estar al lado de ellos. “Vamos a bajar los impuestos y eso es creíble. Pienso al revés.”, le volvió a pegar a Larreta.“Eso no quiere decir que no tengamos la misma idea de la importancia de la producción agropecuaria en la Argentina. La tenemos. Algunos tendrán más gradualismo, otros tendremos menos y es lo que se discute”, aclaró Bullrich desde Santa Fe.Por otro lado, la precandidata presidencial se refirió a la interna del partido y señaló que no se pueden silenciar las diferencias. “Va haber una coordinación de comunicación que hemos establecido dentro del PRO. El partido está sólido y cada candidato tendrá sus formas”, concluyó Bullrich.