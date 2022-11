El cruce entre Rodríguez Larreta y su ex, Bárbara Diez, por un posteo a su nueva novia: "La esposa aún soy yo"

El jefe de Gobierno porteño,, decidió saludar a su novia y funcionaria de su gobierno,, con un tierno posteo en la red social Instagram, pero intervino su esposa,, y la cosa se puso picante.Larreta le escribió a su novia:, declaró, romántico.Pero el mensaje no cayó del todo bien en su ex pareja que le dedicó una serie de mensaje. El primero fue tras un comentario de una persona que le escribió a Larreta.Tras esas palabras contestó Bárbara Diez sin vueltas. "Gracias por tu apoyo y amor". Pero fue por más y a otro usuario le dedicó un mensaje aún más directo. "Hoy todas somos Bárbara. Gracias de corazón por poner verdad". Pero lo más fuerte continuó en otro mensaje. "La esposa aún soy yo. Gracias por el apoyo y amor". Otro usuario de Instagram la cuestionó: "No entiendo q haces comentando en un posteo de tu EX MARIDO?". Y Diez le contestó:". Y luego agregó: "Yo me casé para toda la vida".En diciembre del 2020, Bárbara Diez y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se separaron tras 20 años de relación y dos hijas en común, Paloma y Serena. Tiempo después, desde Intrusos (América TV) Flor de la V comentó que la reconocida wedding planner sorprendió a todos con un fuerte posteo, donde deja entrever que está dispuesta a hablar sobre los escándalos de su matrimonio con el referente de Juntos por el Cambio.En dicha publicación, Bárbara citó una imagen con la siguiente frase: “Si un hombre miente a su esposa, me mentirá también a mí. Si es capaz de romper el juramento nupcial, será capaz de romper su juramento al servicio público”. En la descripción, la ex mujer del jefe de Gobierno porteño escribióDespués de compartir al aire el posteo de Bárbara, la conductora de Intrusos recordó una información que trascendió apenas se conoció la ruptura de la wedding planner y Rodríguez Larreta. "Se hablo de una relación extramatrimonial y un embarazo", acotó. Allí, la periodista Nancy Duré mencionó que la ex pareja del Jefe de Gobierno porteño hizo referencia a esa versión, al ser consultada al respecto por sus seguidores en dicha publicación. "Bárbara le respondió a un usuario, que le preguntó por los rumores de una infidelidad y un embarazo. 'No nació ningún bebé', fue su respuesta", sentenció la panelista de Intrusos.