Inundaciones y calles anegadas en CABA a contramano de la campaña "No se inunda más" del PRO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había reportado ayer a la tarde alertas de corto plazo por tormentas para el AMBA, sur de Entre Ríos y Misiones.

Después de la sequía qué hay tendrías que estar bailando en pelotas agradeciendo esta lluvia cómo seguramente están haciendo ahora en el campo y no chillando porque te mojas los pies. https://t.co/sLTDg0DZUr — Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) November 13, 2022

NOOO SE INUNDAAA MAAAASSS (?) pic.twitter.com/QwISQs6TMy — Nicolás de León (@salocinuy) November 13, 2022

¿Te acordás cuando Macri y Larreta pagaron 21 millones de plata de tus impuestos por un cantero central en Villa Urquiza, al que los chetos llamaron "aliviador pluvial parquizado"?



Calle Roosevelt

El aliviador pluvial hoy 👇 pic.twitter.com/WT6DMVSQrp — Pablo Rizzi (@Budijoly) November 13, 2022

. En los distintos barrios porteños hubo anegamientos e inundaciones que perjudicaron a los vecinos y vecinas.Fuentes del Ministerio de Espacio Público porteño informaron a Télam que las "lluvias intensas" registradas en la Ciudad que comenzaron a las 19 de ayer alcanzaron hasta 60 milímetros en tres horas, en las zonas de Parque Saavedra y Parque Sarmiento, 48 mm en Villa Devoto y entre 40 y 50 mm en Liniers.completaron las fuentes porteñas hacia las 22, que no reportaron daños personales o materiales., agregaron las fuentes de Espacio Público.Por su parte, el coordinador de", añadió Carita al canal de noticias TN.El funcionario porteño agregó que lo destacado de la tormenta es que "no hubo vientos" y por ende caída considerable de árboles. Carita mencionó que un conductor fue rescatado por bomberos en el túnel Luis Alberto Spinetta, de Villa Urquiza, en el momento de mayor intensidad de la tormenta, ya que había quedado atrapado con su vehículo en el puente anegado. El conductor no requirió atención médica, precisó el funcionario porteño.Por la tormenta también se generó, al menos, el retraso y la reprogramación de cuatro vuelos en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. En la misma línea, los inconvenientes también se registraron en diferentes puntos del conurbano bonaerense, donde se produjeron caídas de más de 60 milímetros de agua en media hora y generó inconvenientes de tránsito en calles y túneles.Estas evidencias van a contramano de la fuerte campaña PRO sobre las supuestas obras públicas que -según las palabras del ex presidente Mauricio Macri- lograron que la Ciudad de Buenos Aires “no se inunde más”.Por ejemplo, la diputada nacionalcercana apublicó en Twitter que gracias a "la política" del PRO "no se inunda más", pero tras recibir cientos de respuestas de usuarios con videos y fotos de las inundaciones eliminó el posteo.Las críticas se intensificaron cuando el legislador de Vamos Juntos (VJ) y -coincidentemente- hombre de confianza de Patricia Bullrich,mantuvo un fuerte cruce de palabras con la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira por las inundaciones que se vivieron en varios barrios del distrito capitalino. El oficialista se hizo eco de un video de un vecino de la Ciudad, en la que se lo puede ver parado sobre la calle inundada y haciendo referencia a la frase del ex presidente de la Nación Mauricio Macri:Atento a esta situación, el legislador aseguró queY segundos después compartió un mapa de la Argentina en el que se puede ver las zonas más afectadas a causa de la sequía. “La peor sequía en años la lluvia es mágica”, continuó Arenaza.Lo cierto es que los porteños, tuvieron que atravesar, una vez más, las primeras lluvias de la temporada de calor entre calles anegadas, túneles cubiertos por el agua y barrios enteros inundados.