Kicillof apuntó contra JXC por la ley jubilatoria del BAPRO: "Un acto irresponsable e intempestivo para avanzar con un ajuste"

El proyecto de modificación de la Ley 15.008 sobre el régimen de jubilaciones de @bancoprovincia es resultado de un acuerdo alcanzado para realizar un esfuerzo compartido que permita resolver la situación que nos ha dejado el Gobierno anterior con una norma que es letra muerta. pic.twitter.com/sUmfrqPNae — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 14, 2022

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó este lunes la situación de la reforma jubilatoria del BAPRO, un proyecto que aún se encuentra paralizado en la Legislatura ante la negativa de la oposición.“El proyecto de modificación de la Ley 15.008 es el resultado de un acuerdo alcanzado para realizar un esfuerzo compartido que permita resolver la”, aseguró durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.“La Ley 15.008 fue, en el marco de un plan de reforma previsional, fiscal y laboral que se impulsaba a nivel nacional”, sostuvo Kicillof y agregó: “No es solamente una pieza de ajuste clásico, sino que tiene una dificultad adicional: las y los trabajadores presentaron medidas cautelares y la Justicia les ha dado la razón”.En ese sentido, el Gobernador señaló que “a contrapelo de la incertidumbre que han generado Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, por indicación de la Suprema Corte nos pusimos a trabajar y llegamos a un acuerdo de esfuerzos compartidos entre todos los actores para restituir derechos y avanzar con la solución del déficit en el transcurso del tiempo”.“Presentamos el proyecto a la Legislatura, incluimos modificaciones que sugirió la oposición y luego, a partir de un pedido oportunista de Mauricio Macri, los legisladores del PRO decidieron no votarla”, indicó.Tras haber participado de una nueva audiencia promovida por la Suprema Corte de Justicia, Palazzo resaltó que “el proyecto de ley presentado no genera nuevos derechos, sino que restituye los derechos cercenados por la administración de María Eugenia Vidal”.“El proyecto de modificación recupera el pago del doble beneficio; restituye el derecho de las mujeres de jubilarse a los 60 años; y busca una composición más equitativa del directorio”, expresó y añadió:Por su parte, Cuattromo aseguró que “este proyecto de Ley surgió a partir de un diálogo institucional público, democrático y absolutamente responsable de todas las partes”. “Esta iniciativa no solo restituye un conjunto de derechos que fueron vulnerados, sino que además propone un esquema de financiamiento absolutamente responsable que, si se hubiese aprobado, este año hubiera generado un ahorro del 25%”, manifestó y señaló: “Invitamos a la oposición a votar y dar un cierre a este tema porque las y los jubilados no pueden esperar más”.“Lo único que queremos es solucionar el problema que generó el Gobierno anterior, pero nos encontramos con”, subrayó Kicillof y concluyó: “Necesitamos que vayan al recinto y voten, dejando atrás esta actitud que solo busca sacar un provecho político haciéndole daño al Banco Provincia, los jubilados y el Tesoro provincial”.Estuvieron presentes también el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la diputada nacional Claudia Ormachea; y el legislador provincial Mariano Cascallares.