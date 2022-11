Julio Bárbaro sobre Macri: La mediocridad es difícil de ser analizada

“La militancia era peronista y del peronismo queda poco y nada. Es un recuerdo demasiado deformado lo que vivimos hoy”, sostuvo Julio Bárbaro al poner en cuestión el acto que Cristina Fernández de Kirchner encabezará este jueves en el Estadio Diego Armando Maradona – Estadio Único – de La Plata por el Día de la Militancia, a 50 años del regreso de Juan Domingo Perón.

“La mediocridad es difícil de ser analizadas. Las declaraciones de esos dos personajes son tristes ambas. Es la falta de estatura política. La Argentina no tiene esperanza porque el Gobierno es un fracaso y la oposición no es nada digna”, expresó el ex titular del Comfer.

“El día que fuimos a buscar al General era un evento popular no un acto. Perón vino a pacificar y no veo que ese ejemplo se repita hoy en ninguna de las instancias del poder”, sostuvo.En diálogo con Política Argentina, recalcó que, lamentó.Por otra parte, se refirió a las polémicas declaraciones de los dirigentes de Juntos por el Cambio: las del senador Luis Juez respecto de la democracia y la de Mauricio Macri en relación a la “superioridad alemana” de cara al Mundial Qatar 2022.